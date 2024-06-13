  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Навальная отдала политзэкам прибыль от концерта памяти мужа

Александра Иванова
13 июня 2024 г.

Всего на марафоне "Ты не один" собрали 25 млн рублей для политзаключенных. 2,5 млн из них пожертвовала Юлия Навальная. Деньги пойдут на юридическую и адресную поддержку политзаключенных и их семей.

https://p.dw.com/p/4gye4
Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная в Берлине (фото из архива)
Юлия Навальная в Берлине (фото из архива)Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - пожертвовала политзаключенным 2,5 млн рублей, сообщил телеканал "Дождь" в ночь на четверг, 13 июня. Это вся прибыль от концерта в память о политике, который состоялся в Берлине в его день рождения - 4 июня.

Указывается, что пожертвование было сделано в рамках организованного независимыми СМИ и оппозиционными деятелями марафона "Ты не один", который прошел 12 июня, в День России. Всего по результатам этого мероприятия было собрано более 25 млн рублей. К участию в акции призвал, в том числе, журналист Юрий Дудь.

Указывается, что собранные деньги пойдут на юридическую и адресную поддержку политзаключенных и их семей: оплату адвокатов, продуктов, лекарств. "Помощь также будет оказана тем, кто был вынужден бежать из России из-за преследования властей",  - отмечают организаторы.

В прошлом году в ходе подобного марафона было собрано 39 340 000 рублей.

Антивоенные дела в России

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 24 мая 2024 года в России 935 человек стали фигурантами антивоенных уголовных дел. 80 новых фигурантов зафиксировано с 24 февраля по 24 мая 2024 года, говорится на сайте проекта. В отношении некоторых граждан заведено более одного подобного дела, уточняет "ОВД-Инфо".

По данным онлайн-издания "Медиазона", с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2024 года в России было заведено 9495 административных  дел о "дискредитации армии" (статья 20.3.3 КоАП). С начала текущего года по 22 мая таких дел было в России 917.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
external

Борис Зимин #вТРЕНДde: о роли Навальной, отказе от спонсорства ФБК и критике Волкова и Певчих

Борис Зимин #вТРЕНДde: о роли Навальной, отказе от спонсорства ФБК и критике Волкова и Певчих

Предприниматель и создатель ряда образовательных проектов Борис Зимин в течение многих лет был единственным официально заявившим о себе спонсором Алексея Навального и его Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК). В интервью DW меценат рассказал, почему больше не финансирует ФБК, что думает о Юлии Навальной, какой видит Прекрасную Россию Будущего и как фильм "Предатели" связан с путинизмом.
Политика8 июня 2024 г.35:42 мин.
Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург, Юлия Навальная, директор ФБК Иван Жданов, министр финансов Германии Кристиан Линднер

Юлия Навальная в интервью DW: Невозможно не продолжать дело Алексея

Юлия Навальная в интервью DW: Невозможно не продолжать дело Алексея

Юлия Навальная после вручения ей премии "За свободу слова" дала блиц-интервью DW, рассказав о поддержке, которую чувствует, и о прошедшем накануне концерте памяти ее мужа.
Политика5 июня 2024 г.
Показать еще