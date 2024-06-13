Навальная отдала политзэкам прибыль от концерта памяти мужа

Всего на марафоне "Ты не один" собрали 25 млн рублей для политзаключенных. 2,5 млн из них пожертвовала Юлия Навальная. Деньги пойдут на юридическую и адресную поддержку политзаключенных и их семей.

Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - пожертвовала политзаключенным 2,5 млн рублей, сообщил телеканал "Дождь" в ночь на четверг, 13 июня. Это вся прибыль от концерта в память о политике, который состоялся в Берлине в его день рождения - 4 июня.

Указывается, что пожертвование было сделано в рамках организованного независимыми СМИ и оппозиционными деятелями марафона "Ты не один", который прошел 12 июня, в День России. Всего по результатам этого мероприятия было собрано более 25 млн рублей. К участию в акции призвал, в том числе, журналист Юрий Дудь.

Указывается, что собранные деньги пойдут на юридическую и адресную поддержку политзаключенных и их семей: оплату адвокатов, продуктов, лекарств. "Помощь также будет оказана тем, кто был вынужден бежать из России из-за преследования властей", - отмечают организаторы.

В прошлом году в ходе подобного марафона было собрано 39 340 000 рублей.

Антивоенные дела в России

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" , с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 24 мая 2024 года в России 935 человек стали фигурантами антивоенных уголовных дел. 80 новых фигурантов зафиксировано с 24 февраля по 24 мая 2024 года, говорится на сайте проекта. В отношении некоторых граждан заведено более одного подобного дела, уточняет "ОВД-Инфо".

По данным онлайн-издания "Медиазона", с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2024 года в России было заведено 9495 административных дел о "дискредитации армии" (статья 20.3.3 КоАП). С начала текущего года по 22 мая таких дел было в России 917.