Суд в Молдове снял запрет на выборы для пророссийской партии

Конституционный суд Молдовы признал неконституционной поправку в избирательное законодательство республики о запрете людям, связанным с признанными незаконными или неконституционными партиями баллотироваться на выборах в течение трех лет. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 26 марта.

Решение суда касается запрета на участие в выборах членам партии "Шор", лидер которой пророссийский бизнесмен Илан Шор находится в международном розыске по обвинению в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Партия Шора была признана в Молдове неконституционной, и отмененная судом поправка изначально была использована для того, чтобы не допустить ее членов к местным выборам, в том числе это касалось одного из заместителей Шора, баллотировавшегося на должность мэра в Бельцах - второго по величине города Молдовы.

Правительство подчинится решению суда

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, комментируя решение суда, заявил, что правительство подчинится этому постановлению, но приложит все усилия, чтобы не допустить до участия в выборах кого-либо, связанного с преступными организациями, пишет Reuters.

"Мы внесем коррективы в соответствии с решением суда, но не позволим преступным группировкам захватить контроль над избирательным процессом и подорвать демократию в Молдове", - заявил Гросу.

Россия отказывает в экстрадиции Шора

В апреле 2023 года судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили беглого депутата Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе 1 млрд долларов США из банковской системы Молдовы. Согласно постановлению, все его активы должны быть изъяты в пользу государства.

В июне 2017 года суд первой инстанции приговорил Шора по этому делу к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в отмывании денег и нанесении ущерба в особо крупных размерах. При этом до вынесения окончательного решения его освободили из-под ареста. Как пишет молдавский телеканал TV8 на своем сайте, оставаясь на свободе, Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент. В 2019 году после смены власти он покинул Молдову.

В феврале этого года Россия отказалась выдавать властям Молдовы находящегося под международными санкциями Шора. Российская сторона подтвердила присутствие Шора на территории РФ и при отказе в экстрадиции сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

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