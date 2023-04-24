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Роджер Уотерс
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер УотерсФото: Gonzales Photo/IMAGO
КультураГермания

Суд разрешил Роджеру Уотерсу выступать во Франкфурте

Марина Борисова
16 мин. назад

В Германии пытаются запретить концерты одного из основателей Pink Floyd. Пока безуспешно. Суд в федеральной земле Гессен постановил, что Роджер Уотерс может выступить во Франкфурте-на-Майне.

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Музыканту Роджеру Уотерсу разрешили выступать во Франкфурте-на-Майне. Такое решение принял суд после рассмотрения иска одного из основателей группы Pink Floyd.

Концерт запланирован на 28 мая и должен пройти в концертном зале Festhalle. Еще в феврале стало известно, что федеральная земля Гессен хочет добиться отмены выступления Роджера Уотерса. Немецкие политики обвинили британского музыканта в антисемитизме. 79-летний музыкант обратился в суд и обвинил Франкфурт в атаке на свободу искусства. В свою очередь суд в Германии вынес решение в пользу музыканта. "Роджер Уотерс рад выступить во Франкфурте", - такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделал менеджмент сооснователя Pink Floyd.

Франкфурт и земля Гессен хотят добиться отмены его выступления в Festhalle. В этом зале после так называемой "Хрустальной ночи" с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты насильно удерживали более 3000 евреев, которых потом депортировали в концлагеря. Суд в своем решении сослался на свободу искусства и подчеркнул, что запланированный концерт в этом месте не оскорбляет людей, которые находились в этом помещении после страшных погромов 1938 года. Суду известно, что британский музыкант в рамках своих выступлений использует "сомнительную" символику, однако "давать этому оценку не входит в обязанности суда". Решающим для суда является тот факт, что в рамках выступлений Уотерса не происходит отрицания преступлений национал-социалистов, и то, что музыкант не разделяет расовых теорий "третьего рейха". "Кроме того, у нас нет никаких сведений о том, что Уотерс использует пропагандистский материал во время своих выступлений", - отметили в суде.

Франкфурт и земля Гессен потребовали от оператора выставочных площадей Messe Frankfurt, который также сдает в аренду и зал, где должен пройти концерт, расторгнуть договор с музыкантом. Роджер Уотерс в ответ пообещал обратиться в суд, что и сделал. Первое судебное решение - в пользу музыканта, однако его оппоненты еще могут подать апелляцию.

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