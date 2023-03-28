Роджер Уотерс обвинил Франкфурт в атаке на свободу искусства

"Франкфурт, мы идем!" - объявил один из основателей Pink Floyd. Роджер Уотерс не намерен отступать перед решением политиков запретить его концерт в немецком городе.

Британский музыкант Роджер Уотерс обвинил немецкий город Франкфурт-на-Майне в "нападении на свободу искусства", сообщает во вторник, 28 марта, информационное агентство dpa. "У политиков нет права запугивать артистов и их фанатов запретами на выступления", - заявил один из основателей Pink Floyd. По распоряжению городских властей Франкфурта, где на 28 мая запланирован концерт музыканта, а также властей федеральной земли Гессен британскому артисту было направлено письмо о расторжении договора. Уотерс в ответ на это заявил о своих намерениях добиться того, чтобы концерт состоялся: "Я борюсь за все наши права человека, в том числе - за свободу слова. Мы направляемся во Франкфурт. Франкфурт, мы идем!".

Концерт Уотерса в Мюнхене отменить не получилось

Напомним, что на прошлой неделе, 22 марта, стало известно о том, что городские власти Мюнхена не смогли отменить концерт британского музыканта, который состоится в Мюнхене в зале Olympiahalle 21 мая. Для отмены нет необходимой правовой базы. Мэр баварской столицы Дитер Райтер (Dieter Reiter) подчеркнул, что музыканту в Мюнхене не рады, но придется потерпеть. Музыкант Роджер Уотерс назвал это "хорошей новостью для свободы мнений в Германии".

Франкфурт стал инициатором отмены концертов. Еще в феврале стало известно, что федеральная земля Гессен хочет добиться отмены концерта Роджера Уотерса, запланированного на 28 мая в концертном зале Festhalle во Франкфурте-на-Майне.

Уотерс покинул Pink Floyd в середине 1980-х годов и с тех пор занимается сольной карьерой. 79-летнего британского музыканта обвиняют в антисемитизме.

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