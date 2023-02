"Кирпичик в стене российской пропаганды". Речь Уотерса

Один из основателей авангардной рок-группы Pink Floyd, 79-летний британский музыкант Роджер Уотерс по приглашению России выступил по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН. В своем выступлении он, среди прочего, заявил, что представляет своим мнением более половины человечества. В самом начале своей речи Роджер Уотерс назвал нападение Российской Федерации на Украину незаконным. Однако по его мнению, "российское вторжение в Украину не было неспровоцированным", поэтому он осудил не только само вторжение, но и "провокаторов".

"Единственно разумным сегодня было бы немедленно объявить прекращение огня в Украине. Нельзя больше терять ни одной украинской или русской жизни, ни единой, они все драгоценны в наших глазах", - заявил музыкант.

Россия пригласила британца на встречу - предположительно потому, что он критически относится к поставкам оружия Украине, а в недавнем интервью Berliner Zeitung британский музыкант высказался в защиту российского лидера, сказав, что тот предлагал Западу совместно строить систему безопасности, но был отвергнут.

Роджер Уотерс в 1981 году с Pink Floyd на концерте "The Wall" в Дортмунде Фото: Hartmut Reeh/dpa/picture alliance

Реакция на выступление Уотерса

Ответ посла Украины в ООН Сергея Кислицы не заставил себя ждать. Он напомнил о том, что в Советском Союзе Pink Floyd был запрещен за критику советского вторжения в Афганистан. Процитировав припев из "Another Brick in the Wall" всемирно известного хита Pink Floyd - "All in all, you're just another brick in the wall", он подчеркнул: "Как печально его бывшим поклонникам видеть, что он выступает в роли еще одного кирпичика в стене российской дезинформации и пропаганды".

Заместитель посла США Ричард Миллс отреагировал на выступление Уотерса с тонкой иронией. Его музыкальные качества не вызывают сомнений. "Но достаточно ли он компетентен, чтобы выступать перед нами на темы контроля над вооружениями или европейской безопасности. Это для меня менее очевидно", - заявил Миллс.

Это не первый раз, когда Уотерс публично говорит о войне в Украине. В сентябре 2022 года он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "крайнем национализме" и призвал Запад прекратить поставки оружия в Украину. В результате ему запретили выступать в польском Кракове: городская администрация объявила его персоной нон грата.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба еще задолго до выступления Уотерса перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке назвал музыканта на своей странице в Twitter "безвольным, бессердечным, беспощадным и потерянным человеком" и призвал Уотерса переехать жить в Россию.

Обвинения в антисемитизме

Федеральная земля Гессен хочет добиться отмены концерта Роджера Уотерса, запланированного на 28 мая в концертном зале Festhalle во Франкфурте-на-Майне . Уотерс покинул группу Pink Floyd в середине 1980-х годов и с тех пор занимается сольной карьерой.

Согласно заявлению, опубликованному в минувшую среду, Уотерс давно замечен антисемитской пропагандой и антиеврейскими высказываниями на мероприятиях. Авторы петиции называют Уотерса "антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля". Музыкант выступает за дискриминацию еврейско-израильских артистов по признаку их происхождения и оказывает давление на музыкантов, желающих выступать в Израиле. Свобода слова имеет пределы, когда речь идет о защите человеческого достоинства в публичном пространстве.

Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) заявил в январе нынешнего года, что Уотерс "с растущим агрессивным отношением примыкает к антисемитскому бойкотирующему движению BDS". Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Дэвид Гилмор, Роджер Уотерс, Ник Мейсон и Рик Райт (слева направо). В 2005 году группа Pink Floyd воссоединились для концерта "Live 8 London" Фото: MJ Kim/Getty Images

Госминистр по культуре и СМИ ФРГ Клаудия Рот (Claudia Roth) заявила в четверг газете Jüdische Allgemeine, что она не может запретить концерт, но хотела бы, чтобы организаторы воздерживались от проведения концертов Уотерса в Германии - "и если они все равно состоятся, то пусть он выступает перед пустыми залами". Министр Рот сказала, что сожалеет о произошедшей метаморфозе музыканта, который теперь стал "явным активным сторонником BDS и, более того, сторонником теории заговоров".

Бывшие коллеги по группе дистанцируются от Уотерса

В прошлом Уотерс выпускал на своих концертах воздушные шары в форме свиньи со звездой Давида. Кроме того, в своем нынешнем туре он намекает, что люди, которые любят Pink Floyd, но отвергают его политику, могут "отвалить".

Совсем недавно его бывшие товарищи по группе, которые осуждают агрессивную войну России против Украины, также дистанцировались от Роджера Уотерса. Только на этой неделе Полли Самсон, автор песен Pink Floyd и жена бывшего коллеги Уотерса по группе Дэвида Гилмора, назвала Уотерса на своей странице в Twitter "антисемитом" и "апологетом Путина".

