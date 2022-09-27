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Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс Фото: Rob Grabowski/Invision/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Даниил Сотников
37 мин. назад

Роджер Уотерс призвал Путина закончить войну. Ранее музыкант возлагал ответственность за вторжение на США и НАТО.

https://www.dw.com/ru/osnovatel-pink-floyd-napisal-otkrytoe-pismo-putinu/a-63247814

Музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну в Украине. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 26 сентября.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс. По его словам, если бы Путин сказал, что у России "нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это помогло бы закончить войну.

"Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** (к черту. - Ред.). Мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Просто взорвите друг друга и мир на кусочки. Проблема в том, что у меня есть дети и внуки. Как и большинству моих братьев и сестер во всем мире, никому из нас не понравится такой исход", - написал Уотерс.

Музыкант добавил, что в случае заключении мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться. "Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет", - написал он.

Уотерс обвинял США и НАТО во вторжении РФ в Украину

В августе Уотерс возложил ответственность за начало войны в Украине на президента США Джо Байдена, назвав его "военным преступником" за то, что он "разжигает огонь в Украине". Он также высказал мнение, что война обусловлена, главным образом, реакцией Москвы на действия НАТО, подошедшей вплотную к границам России.

В сентябре музыкант написал два открытых письма жене президента Украины Владимира Зеленского Елене Зеленской, в которых призвал ее заставить мужа "поступить правильно" и пойти на переговоры с Россией.

Зеленская в ответ напомнила Уотерсу, что "Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей". 

"Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если Россия откажется от войны, война закончится. Вам следует просить мира у президента другой страны", - написала Зеленская.

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