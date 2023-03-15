Роджер Уотерс подает в суд из-за попытки отмены концертов

Франкфурт-на-Майне хочет добиться отмены концерта одного из основателей авангардной рок-группы Pink Floyd. В Мюнхене такие же настроения. Музыкант решил обратиться к правосудию.

Скандал вокруг одного из основателей авангардной рок-группы Pink Floyd приобрел продолжение. 79-летний британский музыкант Роджер Уотерс собирается обратиться в суд с целью опротестовать запланированную отмену его концертов в Германии. Уотерс считает, что "эта вопиющая попытка заставить его замолчать может иметь серьезные и далеко идущие последствия для артистов и активистов во всем мире, если не будет обжалования". Такое заявление сделал менеджмент британского певца во вторник, 14 марта.

Отмена концертов "противоречит конституции" и является неоправданной, заявили представители Уотерса в Лондоне. Она базируется на "ложных обвинениях", суть которых заключается в том, что Роджер Уотерс является антисемитом, однако это не соответствует действительности, подчеркнули представители музыканта.

В феврале стало известно, что федеральная земля Гессен хочет добиться отмены концерта Роджера Уотерса, запланированного на 28 мая в концертном зале Festhalle во Франкфурте-на-Майне. Попытки отменить концерт одного из основателей Pink Floyd предпринимаются и в Мюнхене, где выступление в зале Olympiahalle запланировано на 21 мая. Уотерс покинул Pink Floyd в середине 1980-х годов и с тех пор занимается сольной карьерой.

Обвинения Уотерса в антисемитизме

В Гессене считают, что музыкант давно причастен к антисемитской пропаганде и выступает с антиеврейскими высказываниями на своих мероприятиях. Авторы петиции, которая была запущена в Германии, называют Уотерса "антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля". Музыкант выступает за дискриминацию еврейско-израильских артистов по признаку их происхождения и оказывает давление на музыкантов, желающих выступать в Израиле.

Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) заявил в январе, что Уотерс "с растущим агрессивным отношением примыкает к антисемитскому бойкотирующему движению BDS". Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Об отмене концертов ранее высказалась и госминистр по культуре и СМИ ФРГ Клаудия Рот (Claudia Roth). Она заявила газете Jüdische Allgemeine, что не может запретить концерт, но хотела бы, чтобы организаторы воздерживались от проведения концертов Уотерса в Германии - "и если они все равно состоятся, то пусть он выступает перед пустыми залами". Министр Рот сказала, что сожалеет о произошедшей метаморфозе музыканта, который теперь стал "явным активным сторонником BDS и, более того, сторонником теории заговоров".

Смотрите также: