  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Один из основателей Pink Floyd - Роджер Уотерс - на концерте в Лос-Анджелесе
Роджер Уотерс (фото из архива)Фото: Chris Pizzello/AP/dpa/picture alliance
КультураГермания

Роджер Уотерс подает в суд из-за попытки отмены концертов

Марина Борисова
41 мин. назад

Франкфурт-на-Майне хочет добиться отмены концерта одного из основателей авангардной рок-группы Pink Floyd. В Мюнхене такие же настроения. Музыкант решил обратиться к правосудию.

https://p.dw.com/p/4OhVX

Скандал вокруг одного из основателей авангардной рок-группы Pink Floyd приобрел продолжение. 79-летний британский музыкант Роджер Уотерс собирается обратиться в суд с целью опротестовать запланированную отмену его концертов в Германии. Уотерс считает, что "эта вопиющая попытка заставить его замолчать может иметь серьезные и далеко идущие последствия для артистов и активистов во всем мире, если не будет обжалования". Такое заявление сделал менеджмент британского певца во вторник, 14 марта.

Отмена концертов "противоречит конституции" и является неоправданной, заявили представители Уотерса в Лондоне. Она базируется на "ложных обвинениях", суть которых заключается в том, что Роджер Уотерс является антисемитом, однако это не соответствует действительности, подчеркнули представители музыканта.

В феврале стало известно, что федеральная земля Гессен хочет добиться отмены концерта Роджера Уотерса, запланированного на 28 мая в концертном зале Festhalle во Франкфурте-на-Майне. Попытки отменить концерт одного из основателей Pink Floyd предпринимаются и в Мюнхене, где выступление в зале Olympiahalle запланировано на 21 мая. Уотерс покинул Pink Floyd в середине 1980-х годов и с тех пор занимается сольной карьерой.

Обвинения Уотерса в антисемитизме

В Гессене считают, что музыкант давно причастен к антисемитской пропаганде и выступает с антиеврейскими высказываниями на своих мероприятиях. Авторы петиции, которая была запущена в Германии, называют Уотерса "антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля". Музыкант выступает за дискриминацию еврейско-израильских артистов по признаку их происхождения и оказывает давление на музыкантов, желающих выступать в Израиле.

Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) заявил в январе, что Уотерс "с растущим агрессивным отношением примыкает к антисемитскому бойкотирующему движению BDS". Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Об отмене концертов ранее высказалась и госминистр по культуре и СМИ ФРГ Клаудия Рот (Claudia Roth). Она заявила газете Jüdische Allgemeine, что не может запретить концерт, но хотела бы, чтобы организаторы воздерживались от проведения концертов Уотерса в Германии - "и если они все равно состоятся, то пусть он выступает перед пустыми залами". Министр Рот сказала, что сожалеет о произошедшей метаморфозе музыканта, который теперь стал "явным активным сторонником BDS и, более того, сторонником теории заговоров".

Смотрите также:

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Роджер Уотерс

Основатель Pink Floyd дал скандальное интервью о войне в Украине

Основатель Pink Floyd дал скандальное интервью о войне в Украине

Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в том, что тот "разжигает огонь в Украине".
Политика7 августа 2022 г.
Выставка The Pink Floyd Exhibition

В Германию привезли "бренные останки" Pink Floyd

В Германию привезли "бренные останки" Pink Floyd

В немецкоязычном пространстве выставка об истории легендарной британской рок-группы делает единственную остановку. Какая история связывает Pink Floyd с Германией?
Культура26 сентября 2018 г.
Обложка нового альбома группы "Пинк Флойд" "The Endless River"

Бесконечное прощание Pink Floyd

Бесконечное прощание Pink Floyd

Новый альбом легендарной группы Pink Floyd "Бесконечная река" обещал стать сенсацией. Но сенсационной стала разве что обложка вызывающего вопросы дизайна, а не содержимое диска.
Культура18 ноября 2014 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пророссийская демонстрация в Кишиневе 12 марта

СМИ: У Кремля есть план возвращения контроля над Молдовой

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - бородатый мужчина в тунике и с нимбом над головой стоит перед двумя дверьми и не может решиться - "для мужчин" или "для женщин".

Гендерно-нейтральный бог? Как это увидел карикатурист

Гендерно-нейтральный бог? Как это увидел карикатурист

Религия21 ч. назад
Зальцгиттер, 7 июля 2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с менеджерами Volkswagen и политиками дает старт строительству гигафабрики по выпуску аккумуляторных батарей

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

Экономика и бизнес38 мин. назад
Правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран, 13 марта 2023 года

Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран

Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран

Политика18 ч. назад
Протесты в Кишиневе

Молдова после протестов. Планы РФ по дестабилизации сорваны?

Молдова после протестов. Планы РФ по дестабилизации сорваны?

Конфликты23 ч. назад
Танк Leopard 2A4 в музее бронетехники танковой бригады "Голосо" под Мадридом (фото из архива)

"По 12 часов в сутки". Испанцы обучили украинских танкистов

"По 12 часов в сутки". Испанцы обучили украинских танкистов

Конфликты23 ч. назад
Такие провокационные заголовки, как этот в издании Bild, в немецких СМИ в 2022 году были, скорее, исключением

Корректно ли немецкие журналисты освещают войну в Украине

Корректно ли немецкие журналисты освещают войну в Украине

Конфликты14 марта 2023 г.
На главную страницу