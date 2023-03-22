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Роджер Уотерс
Роджер УотерсФото: Gonzales Photo/IMAGO
КультураГермания

Концерт Роджера Уотерса в Мюнхене отменить не смогли

Марина Борисова
1 ч. назад

Британскому музыканту Роджеру Уотресу в Мюнхене совсем не рады, но отменить его концерт власти не могут. Почему?

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Городские власти не будут запрещать концерт одного из основателей рок-группы Pink Floyd, который состоится в Мюнхене в зале Olympiahalle 21 мая. 

79-летнего британского музыканта Роджера Уотерса, напомним, обвиняют в антисемитизме из-за высказываний, сделанных музыкантом на концертах, и его позиции, которую он высказывал в общественном пространстве. 

Мюнхен не может отменить концерт

Отменить концерт город просто не смог - по юридическим причинам. Такие намерения действительно были - после протестов и запущенной в Германии петиции. Однако музыкант решил обратиться к правосудию и предпринять правовые меры в случае, если его концерты будут отменены.

Из-за правовых положений невозможно досрочно разорвать контракт с организатором концерта, так объяснили свое решение в среду, 22 марта, городские власти Мюнхена. Однако город намерен показать свою солидарность в борьбе с антисемитизмом и высказать свою поддержку Израилю и Украине. Какие символические мероприятия пройдут вокруг концерта, город пока не объявил. Как заявил немецким СМИ обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter), он не хочет видеть музыканта в городе, но придется потерпеть. Мэр предлагает баварскому правительству создать необходимую правовую базу, чтобы коммуны в подобных случаях имели право запрещать выступление артистов.

Критики называют Уотерса "антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля". Сам музыкант через своих представителей в Лондоне заявил, что не является антисемитом. Его взгляды касаются исключительно действий израильского правительства, а не людей и самой страны.

Концерты Уотерса запланированы на май в нескольких городах Германии: в Гамбурге, Кельне, Берлине, Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне.

В чем еще обвиняют Уотерса? 

Критика в адрес Уотерса звучит и от его бывших коллег. Полли Самсон, автор песен Pink Floyd и жена бывшего коллеги Уотерса по группе Дэвида Гилмора, назвала Уотерса в Twitter "антисемитом" и "апологетом Путина".

В феврале Уотерс по приглашению России выступил по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН. В своем выступлении он, среди прочего, заявил, что представляет мнение более половины человечества. В самом начале своей речи Роджер Уотерс назвал нападение Российской Федерации на Украину незаконным. Однако, по его мнению, "российское вторжение в Украину не было неспровоцированным", поэтому он осудил не только само вторжение, но и "провокаторов".

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