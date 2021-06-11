Страны G7 выделят бедным странам более 2 млрд доз вакцин против ковида

Государства "большой семерки" (G7) выделят бедным странам более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, сообщило в воскресенье, 13 июня, агентство Reuters со ссылкой на копию проекта заключительного коммюнике саммита G7 в британском Корнуолле. Большая часть доз будет распределена по каналам международного механизма Covax. Основное финансирование обеспечат ведущие западные индустриальные страны, в особенности, Евросоюз.

В документе отмечается, что только с февраля получены обещания по финансированию или поставке одного миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В это число входят почти полмиллиарда доз, обещанных США на период 2021-2022 годов, и 100 млн доз, выделяемых Великобританией. В отличие от Евросоюза, США лишь сейчас разрешили экспорт антикоронавирусных вакцин.

Цифры варьируются, в частности, потому, что многие из уже профинансированных через Covax доз лишь теперь должны быть закуплены и поставлены. "Мы работаем с частным сектором, странами G20 и другими государствами, чтобы в ближайшие месяцы еще более увеличить эти цифры", - говорится в проекте заключительного коммюнике саммита G7. В самих странах "семерки" до конца года будет произведено на экспорт еще 700 млн доз вакцин. Половина из них предназначена для стран, не входящих в G7.

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