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Стоит ли бояться искусственного интеллекта?

Паула Онуссайт | Виктор Вайц
58 мин. назад

С распространением искусственного интеллекта обострилась дискуссия о пользе и вреде прогресса. Почему новые технологии довольно часто вызывают у людей страх? Объясняют немецкие эксперты.

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Человек пожимает руку роботу
Может ли искусственный интеллект стереть границы между человеком и машиной?Фото: Andrey Popov/PantherMedia/picture alliance

Технический прогресс далеко не всеми воспринимается как благо. Некоторые люди критикуют или даже демонизируют инновации. "Мы находим подтверждение скептического отношения к технологиям в самых ранних письменных свидетельствах о теориях технологий, которые у нас есть", - подчеркивает в интервью DW философ и историк технологий Кристиан Фатер (Christian Vater). За этим недоверием к прогрессу могут стоять разные причины: сложность технических изобретений, непонимание со стороны пользователей или боязнь потерять контроль. Однако это еще не является доказательством всеобщего страха перед технологиями в обществе. "Хорошо, что люди испытывают новые технологии на практике и потом принимают уже рациональные решения", - считает Хельмут Тришлер (Helmuth Trischler), глава исследовательского отдела Немецкого музея в Мюнхене, который в июле 2023 года отмечает свой 120-летний юбилей.

Кристиан Фатер также подчеркивает разницу между рациональной оценкой возможных последствий, которые несет с собой новая технология, и иррациональными настроениями, включая беспокойство и панику. Немецкий ученый уверен, что "чувство беспокойства вполне закономерно и крайне необходимо".

Железная дорога: дело рук дьявола?

История изобретения паровоза и железных дорог показывает, как технические изобретения могут в равной мере вызывать тревогу и панику. В первые годы некоторые люди считали железную дорогу зловещим делом дьявола. В 1825 году в Англии была открыта первая в мире железная дорога общего пользования. Большой, быстрый, громкий и дымящийся "железный конь" передвигался по Европе. А вместе с ним и страх "железнодорожной болезни" или "буйного бреда", вызванных, прежде всего, высокими скоростями - около 30 километров в час для того времени считалось высокой скоростью. В Англии викторианской эпохи критика железнодорожных транспортных средств сохранялась, несмотря на их широкое использование. Об этом свидетельствуют многочисленные карикатуры или иллюстрированные полицейские отчеты того времени.

В контексте того времени Хельмут Тришлер считает эти реакции "абсолютно понятными". Технический прогресс требует переориентации и может вызывать страхи, на которые люди реагируют опасениями. "Новые вещи вызывают эмоции. По сути, технологии всегда связаны с эмоциями", - объясняет немецкий эксперт. Спустя почти два столетия  железнодорожный транспорт стал обычным и необходимым средством передвижения.

Спросы вокруг ядерной энергетики 

Однако не каждое техническое изобретение обязательно вызывает негативные эмоции. Ядерная энергетика, например, первоначально была внедрена в Германии без особого сопротивления общественности. Первый немецкий исследовательский реактор был построен в Мюнхене в 1957 году, а четыре года спустя атомная энергетика впервые была интегрирована в существующую систему энергоснабжения. В 1960-х годах атомная энергетика рассматривалась как чистая и дешевая альтернатива нефти и углю, что вселяло надежду на новый промышленный подъем.

Первая критика ядерной энергетики прозвучала в Германии в 1975 году, когда началось строительство атомной электростанции. В коммуне Виль (Wyhl am Kaiserstuhl) в земле Баден-Вюртемберг демонстранты предупреждали об изменении климата, понижении уровня грунтовых вод и возможных проблемах безопасности в связи с атомными электростанциями. Антиядерное движение окрепло, когда в 1979 году произошла авария в Гаррисберге, - столице американского штата Пенсильвания. 

Флаг с надписью "Атомная энергетика? Нет, спасибо" на демонстрации участников антиядерного движения в Берлине
"Атомная энергетика? Нет, спасибо": антиядерное движение зародилось в 1970-е годыФото: Tim Brakemeier/dpa/picture-alliance

Кроме того, речь шла об отсутствии хранилищ для радиоактивных отходов. Новые опасения и страхи появились у людей после аварии в Чернобыле в 1986 году. Авария на АЭС "Фукусима-1" стала решающим моментом в движении противников атомных электростанций - немецкий бундестаг в 2011 году принял решение окончательно отказаться от использования атомной энергии. Последняя немецкая АЭС была отключена в нынешнем году: в ночь на 16 апреля власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Таким образом эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. Решение немецкого правительства до сих пор подвергается резкой критике, ведь сторонников этой технологии в политике и обществе много. Не в последнюю очередь из-за энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

Человек против машины?

Насколько тонкой может быть грань между восхищением прогрессом и сомнениями, поддержкой и неприятием, становится ясно в нынешних дебатах об искусственном интеллекте (ИИ). Этот термин впервые употребил американец Джон Маккарти в 1956 году. Он описывает раздел информатики, целью которой является оснащение машин человеческими способностями.

После многих лет разработок и исследований искусственный интеллект распространяется стремительными темпами в самых разных областях. Этим летом, например, в Германии появится первое радио на основе искусственного интеллекта - без людей. Однако острые дебаты о рисках этой технологии ведутся во всем мире. Дискуссии по этой теме отражены, среди прочего, в чат-боте ChatGPT, который появился в Сети в ноябре 2022 года. С помощью искусственного интеллекта чат-бот может писать тексты самостоятельно за несколько секунд - и не в каждом тексте с первого взгляда видно, что он написан машиной. В марте 2023 года Италия стала первой страной, которая отреагировала запретом на чат-бот. Теперь ChatGPT снова доступен в Италии, но после обязательной проверки возраста пользователей. 

Некоторые беспокоятся о возможных злоупотреблениях, распространении фейков или дезинформации, о своем профессиональном будущем и интеллектуальной собственности. Другие боятся будущих технических разработок, потери контроля людей над технологиями, вызванной развитием все более мощного ИИ.

Хельмут Тришлер считает, что страх перед искусственным интеллектом в целом коренится в сложности технологии. "Особые опасения возникают в отношении крупных технических систем, которые кажутся анонимными". По словам Фатера, озабоченность тем, как конкретно ИИ повлияет на собственную работу того или иного человека, является рациональной. В отличие от страха перед машинами. Предсказания о том, что с распространением искусственного интеллекта все творческие человеческие усилия станут излишними и что машины захватят мир в ближайшем будущем, немецкий ученый называет "паникой".

"Оглядываясь назад, мы часто видим, что опасения не оправдались", - напоминает Тришлер. Однако с учетом эпохи они становятся понятными и объяснимыми.

Способность делать прогнозы может быть даже полезной, "потому что помогает нам как группе, как обществу, как человечеству настроиться на следующие шаги развития", - резюмирует Фатер. - Тот факт, что все идет не так, как мы предполагали, - на самом деле норма".

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