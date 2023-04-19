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Берлинский фотограф Борис Эдьдагсен
Берлинский фотограф Борис ЭдьдагсенФото: picture alliance/dpa/Boris Eldagsen
КультураГермания

Почему берлинский фотограф отказался от престижной премии

Елена Дожина
29 мин. назад

Фотограф Борис Эльдагсен создал изображение с помощью искусственного интеллекта. Жюри не распознало участие ИИ. Работа получила престижную награду, но автор отказался от награды. Почему?

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Берлинский фотограф Борис Эльдагсен (Boris Eldagsen), по его собственному признанию, много лет представлял свои работы на одну из престижнейших премий - Sony World Photography Award, но никогда еще не побеждал в этом конкурсе. В этом году его снимок "Pseudomnesia: The Electrician" победил в категории "Креатив". На фотографии в стиле ретро изображены две женщины: они похожи друг на друга, обе с большими глазами и короткими стрижками, словно мать и дочь.

По словам автора, это изображение было создано частично при помощи искусственного интеллекта. "Моя доля участия в процессе создания - 50-70 процентов", - пояснил Борис Эльдагсен на своей страничке в интернете. Там же он в хронологическом порядке описал судьбу снимка: от подачи заявки на конкурс до победы, а затем и отказа от награды. По мнению Эльдагсена, он своевременно проинформировал организаторов конкурса об истории создания победившего снимка. 

Cкриншот веб-страницы Бориса Эльдагсена с его снимком
Cкриншот веб-страницы Бориса Эльдагсена с его снимком "Pseudomnesia: The Electrician", сделанным при помощи ИИ | eldagsen.comФото: eldagsen.com

Жюри не распознало искусственного интеллекта

В то же время, ситуация с участием в работе ИИ оказалась неоднозначной. Организаторы и некоторые СМИ считают, что фотограф ввел всех в заблуждение. Поэтому Эльдагсен опубликовал на своем веб-сайте  выдержки из своих переписок и объяснения, что с его точки зрения, все были проинформированы вовремя. 

Среди прочего, он написал, что после двух десятилетий работы с фотографией, его художественный вкус все больше и больше склоняется к изучению творческих возможностей ИИ, а также, что он активно работает экспертом в этой области и ему было бы интересно обсудить шансы и риски генераторов изображений. Элдагсен сообщил также, что специально представил на конкурс работу, выполненную при помощи искусственного интеллекта. По его словам, он хотел вызвать дискуссию на эту тему в фотосообществе, и проверить, подготовлены ли члены жюри различать фотографии, сделанные классическим способом и при помощи ИИ. Как оказалось - нет. "ИИ-изображения и фотографии не должны конкурировать между собой в одной категории. Это разные вещи", - написал фотограф в своем объяснении отказа от награды. Цель акции Бориса Эльдагсена - привлечь внимание к дискуссии о роли искусственного интеллекта в фотографии: "Нам крайне необходима открытая дискуссия в мире фотографии о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет".

Однако использование искусственного интеллекта для создания творческих работ вызвало озабоченность не только у жюри Sony World Photography Award, но и, вероятно, станет темой для больших дискуссий в ближайшее время. Последние несколько недель в интернете циркулируют и появляются различные фотографии, созданные при помощи или самим искусственным интеллектом. Среди прочих особенное внимание привлек снимок якобы Владимира Путина, вставшего на колени перед председателем КНР Си Цзиньпином, а также изображение якобы Дональда Трампа в окружении арестовавших его полицейских, или фото папы римского Франциска в модном белом пуховике. Все снимки выглядели весьма правдоподобными, если говорить об их техническом исполнении. В то же время они были легко и быстро идентифицированы как подделки из-за их сюжетной композиции. Однако все более и более совершенствующиеся алгоритмы и нейронные сети уже сейчас способны стереть грань между реальностью и вымыслом, что наглядно продемонстрировал случай с берлинским фотографом Борисом Эльдагсеном.

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