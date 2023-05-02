IBM заменит часть сотрудников искусственным интеллектом

Корпорация IBM сократит прием нового персонала на позиции, которые может заменить искусственным интеллектом, заявил ее глава Арвинд Кришна. По его словам, речь идет о 7800 рабочих местах.

Американская корпорация International Business Machines (IBM), являющаяся одним из мировых лидеров по производству компьютерной техники и программного обеспечения, планирует сократить прием персонала на некоторые позиции из-за возможности выполнять данные виды деятельности с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Глава концерна Арвинд Кришна ожидает, что в ближайшие пять лет с помощью ИИ и автоматизации можно будет возместить около трети рабочих мест в ряде сфер, в частности, в области управления персоналом. Речь идет о примерно 7800 позициях. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg , опубликованном в понедельник, 1 мая.

Частичный или полный отказ от приема нового персонала

В связи с этим, по словам Кришны, в IBM частично или полностью откажутся от приема на работу новых сотрудников в некоторых подразделениях, которые не имеют прямого контакта с клиентами. В этих сферах корпорации сейчас работают около 26 тысяч человек, отметил он. В области разработки программного обеспечения и в подразделениях, взаимодействующих с клиентами, по-прежнему будут трудоустраиваться новые сотрудники. Всего корпорация насчитывает около 260 тысяч работников.

В настоящее время в фокусе внимания находятся, среди прочего, текстовая программа на основе искусственного интеллекта ChatGPT, умеющая вести диалоги и создавать реалистичные тексты, ее конкурент Bard от компании Google, а также программы, позволяющие с помощью ИИ генерировать изображения на основе текстовых описаний. Эксперты предупреждают, что наряду с преимуществами ИИ его использование может быть крайне опасным, в частности, он может генерировать и распространять неправильную информацию.

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