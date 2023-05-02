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Здание корпорации IBM в Нью-Йорке
Здание корпорации IBM в Нью-ЙоркеФото: picture alliance/dpa
Экономика и бизнесСША

IBM заменит часть сотрудников искусственным интеллектом

Ольга Лебедева
25 мин. назад

Корпорация IBM сократит прием нового персонала на позиции, которые может заменить искусственным интеллектом, заявил ее глава Арвинд Кришна. По его словам, речь идет о 7800 рабочих местах.

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Американская корпорация International Business Machines (IBM), являющаяся одним из мировых лидеров по производству компьютерной техники и программного обеспечения, планирует сократить прием персонала на некоторые позиции из-за возможности выполнять данные виды деятельности с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Глава концерна Арвинд Кришна ожидает, что в ближайшие пять лет с помощью ИИ и автоматизации можно будет возместить около трети рабочих мест в ряде сфер, в частности, в области управления персоналом. Речь идет о примерно 7800 позициях. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в понедельник, 1 мая.

Частичный или полный отказ от приема нового персонала

В связи с этим, по словам Кришны, в IBM частично или полностью откажутся от приема на работу новых сотрудников в некоторых подразделениях, которые не имеют прямого контакта с клиентами. В этих сферах корпорации сейчас работают около 26 тысяч человек, отметил он. В области разработки программного обеспечения и в подразделениях, взаимодействующих с клиентами, по-прежнему будут трудоустраиваться новые сотрудники. Всего корпорация насчитывает около 260 тысяч работников.

В настоящее время в фокусе внимания находятся, среди прочего, текстовая программа на основе искусственного интеллекта ChatGPT, умеющая вести диалоги и создавать реалистичные тексты, ее конкурент Bard от компании Google, а также программы, позволяющие с помощью ИИ генерировать изображения на основе текстовых описаний. Эксперты предупреждают, что наряду с преимуществами ИИ его использование может быть крайне опасным, в частности, он может генерировать и распространять неправильную информацию.

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