Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить удары вглубь РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены предпринять совместную попытку убедить президента США Джо Байдена, который покинет Белый дом в январе 2025 года, позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ. Об этом пишет британская газета The Telegraph , отмечая со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства, что данный вопрос Стармер и Макрон намерены обсудить в понедельник, 11 ноября в Париже.

Киев добивается разрешения Вашингтона на удары вглубь России уже несколько месяцев, напоминает издание. Теперь в Лондоне надеются, что Байден пойдет навстречу этим просьбам ради сохранения "своего наследия в области внешней политики".

"Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время с сегодняшнего дня до 20 января (дата инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. - Ред.), а не просто откладывать все на потом, до прихода следующей администрации США", - цитирует The Telegraph неназванный высокопоставленный источник в британских правительственных кругах.

Другой собеседник рассказал изданию, что Джо Байден, как ожидается, "откроет кран", передав Киеву дополнительную финансовую помощь в течение нескольких недель перед тем, как он покинет Белый дом.

11 ноября во Франции отмечается День перемирия в Первой мировой войне. На торжествах в Париже в честь 106-й годовщины подписания Компьенского перемирия между основными участниками Первой мировой войны будет присутствовать и премьер Соединенного Королевства Кир Стармер. Как подчеркивает The Telegraph, он станет первым британским лидером, посетившим эту праздничную церемонию с 1944 года, когда в ней принимал участие тогдашний глава правительства Великобритании Уинстон Черчилль.

Дональд Трамп о войне в Украине

В ходе избирательной кампании Трамп говорил, что в случае его возвращения в Белый дом он сможет завершить войну в Украине "за 24 часа". "Опасения в связи с планами господина Трампа в отношении Украины усилились на прошлых выходных на фоне известий о том, что два члена его бывшего правительства, поддерживающие Украину, - Майк Помпео и Никки Хейли - на этот раз не получат места в его кабинете", - указывает The Telegraph.

Ожидается, что помимо военной поддержки Украины Кир Стармер обсудит с Эмманюэлем Макроном последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США для ситуации на Ближнем Востоке, а также вероятность начала торговой войны США с Европой.