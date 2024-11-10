В команде Трампа отказались от слов о "потерянном Крыме"10 ноября 2024 г.
Республиканец Брайан Ланза, работавший советником избранного президента США Дональда Трампа, не выступал от его имени, когда заявил, что Украина должна отказаться от планов вернуть оккупированные Россией территории, в частности, Крым. Об этом агентству Reuters заявил неназванный источник в команде Трампа в субботу, 9 ноября.
"Брайан Ланза был подрядчиком (избирательной - Ред.) кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", - заявил собеседник Reuters. По его словам, переходный штаб Трампа сейчас занимается проверкой персонала и выработкой политики, которую будет проводить во время своего второго президентского срока.
Республиканец Ланза: "Крыма больше нет"
Днем ранее, 9 ноября, советник Трампа Брайан Ланза заявил, что перспектива "мира" в Украине является более "реалистичной", чем перспектива "победы". "Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира только при условии возврата Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно", - заявил Брайан Ланза в эфире радиопрограммы Weekend на BBC.
Ожидается, что Дональд Трамп начнет вести переговоры с Киевом и Москвой после своей инаугурации в январе 2025 года. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено "в течение 24 часов" после того, как он вступит в должность президента.