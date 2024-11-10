В команде Трампа отказались от слов о "потерянном Крыме"

Республиканец Брайан Ланза, работавший советником избранного президента США Дональда Трампа, не выступал от его имени, когда заявил, что Украина должна отказаться от планов вернуть оккупированные Россией территории, в частности, Крым. Об этом агентству Reuters заявил неназванный источник в команде Трампа в субботу, 9 ноября.

"Брайан Ланза был подрядчиком (избирательной - Ред.) кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", - заявил собеседник Reuters. По его словам, переходный штаб Трампа сейчас занимается проверкой персонала и выработкой политики, которую будет проводить во время своего второго президентского срока.

Республиканец Ланза: "Крыма больше нет"

Днем ранее, 9 ноября, советник Трампа Брайан Ланза заявил, что перспектива "мира" в Украине является более "реалистичной", чем перспектива "победы". "Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира только при условии возврата Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно", - заявил Брайан Ланза в эфире радиопрограммы Weekend на BBC.

Ожидается, что Дональд Трамп начнет вести переговоры с Киевом и Москвой после своей инаугурации в январе 2025 года. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено "в течение 24 часов" после того, как он вступит в должность президента.