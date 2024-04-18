Названы лучшие фотографы мира - лауреаты World Press Photo

В четверг, 18 апреля, были объявлены итоги глобального конкурса World Press Photo . В 2024 году на конкурс поступило 61062 снимка от 3851 фотографа из 130 стран. Победителями глобального этапа стали истории о войнах на Ближнем Востоке и в Украине, об эмиграции и деменции.

Напомним, что победители регионального конкурса были объявлены 3 апреля. С 2022 года конкурс World Press Photo проводится в два этапа, чтобы исключить диспропорцию в географии. Впервые конкурс был проведен в 1955 году. Среди региональных победителей 2024 года было 24 проекта, еще шесть работ жюри отметило поощрительной премией.

Четыре победителя глобального этапа конкурса World Press Photo-2024

Сегодня стали известны имена четырех победителей глобального этапа. Фотографией года стал снимок, сделанный Мохаммедом Салемом (Mohammed Salem). На нем 36-летняя Инас Абу Маамар держит тело своей племянницы Сали, завернутое в полиэтилен. Девочка была убита в их доме в секторе Газа в результате попадания израильской ракеты. В результате этой атаки погибли также мать и сестра девочки. Исполнительный директор World Press Photo Foundation Джумана Эль Зейн Хури назвала эту работу самой сильной фотографией из всех, присланных в этом году. "Когда я увидела этот снимок, я поняла, что это очень важная фотография. Тот факт, что фотограф сделал ее всего через несколько дней после того, как сам стал отцом, придает работе особое значение", - заявила DW Джумана Эль Зейн Хури.

Репортажем года стала работа фотографа из Южной Африки Ли-Энн Ольваге (Lee-Ann Olwage). Она в своем творчестве исследует тему деменции . Объектив ее камеры сопровождал повсюду Поля, страдающего деменцией уже более 10 лет. В Мадагаскаре не хватает информации об этом заболевании, в связи с чем частно наблюдается стигматизация людей, имеющих признаки потери памяти.

Награду World Press Photo за лучший долгосрочный проект получила работа Алехандро Сегарра (Alejandro Cegarra) из Венесуэлы. "Две стены" - это история о том, как менялась с 2019 года политика Мексики в отношении мигрантов. Личный опыт Алехандро Сегарра, приехавшего в Мексику из Венесуэлы, придает истории личный характер и глубину понимания темы, отметило жюри.

Среди победителей глобального конкурса - украинская фотожурналистка Юлия Кочетова. Она стала лауреатом в категории "Открытый формат" (Open Format). В интервью DW Юлия отметила, что "любая награда за войну - это большая боль и трагедия". Победил ее мультимедийный проект. "Сейчас мой фокус - темы и люди на грани смерти. И я хочу их запечатлеть по крайней мере на своих фотографиях", - заявила победительница конкурса из Украины.