США вводят новые санкции в отношении "Северного потока - 2"

США намерены ввести дополнительные санкции из-за магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящего из России в Германию. В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью. Таким образом, в связи с "Северным потоком – 2" в настоящее время под санкции подпадают в общей сложности восемь юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.

В пользу энергетической безопасности Украины

Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя Конгрессу ежеквартальный доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA), введение новых ограничительных мер соответствует позиции Госдепартамента США, выступающего против строительства газопровода, по которому газ будет поступать из России в Германию в обход Украины. В то же время, по его словам, сотрудничество с Германией и другими союзниками будет продолжено для снижения рисков для Украины и восточноевропейских стран - членов НАТО. Противники строительства "Северного потока-2" рассматривают его в первую очередь как российский геополитический проект.

В июле правительство Германии и администрация президента США Джо Байдена объявили о прорыве в многолетнем конфликте из-за спорного проекта. Они опубликовали совместное заявление, в котором Украине была обещана поддержка. США пообещали больше не препятствовать строительству трубопровода, но с гарантиями для Украины. Поэтому сначала Вашингтон воздержался от введения более радикальных санкций, например, в отношении оператора проекта - зарегистрированной в Швейцарии дочерней компании "Газпрома".

Германия приостановила сертификацию газопровода

Напомним, строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 километра (2468 км по двум ниткам) завершено, и он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако газ по нему пока не идет. На прошлой неделе Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

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