 США приветствовали создание нового правительства в Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2021

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Мир

США приветствовали создание нового правительства в Германии

Вашингтон надеется на тесные и эффективные отношения с Берлином, которые помогут оживить трансатлантическое партнерство, улучшить сотрудничество по НАТО и с Евросоюзом, заявил представитель Госдепартамента США.

Флаг США и флаг Германии

Вашингтон рассчитывает на плотные отношения с новым лево-центристским правительством Германии, основанные на "общих ценностей свободы, демократии, прав человека и верховенства закона". Об этом представитель Госдепартамента США сообщил в среду, 24 ноября.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, "что отношения между Соединенными Штатами и Германией останутся необыкновенно тесными и эффективными". В сотрудничестве с новым германским правительством США надеются "оживить трансатлантическое партнерство, расширить сотрудничество с союзниками по НАТО и добиться более высокого уровня в отношениях с ЕС".

Новое правительство Германии

Ранее в тот же день в Берлине был представлен коалиционный договор между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП). По политическим цветам трех партий будущее правительство называют "светофором".

4-5 декабря состоятся съезды СДПГ и СвДП, делегатам которых предстоит утвердить содержание коалиционного соглашения. "Зеленые" с этой целью решили провести всеобщий опрос членов партии.

Предположительно, преемник Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту главы кабинета, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) будет избран в бундестаге новым канцлером и приведен к присяге уже 8 декабря.

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