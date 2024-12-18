США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова

Вашингтон не знал о подготовке покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и не причастен к его убийству, заявил представитель Госдепартамента США.

В Вашингтоне заявили о непричастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. "У меня нет никакой оценки этого взрыва. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не знали о нем заранее и не принимали в этом участия", - сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге во вторник, 17 декабря, отвечая на вопрос журналиста.

При этом Миллер добавил, что Кириллов "был причастен к ряду злодеяний". "Он участвовал в применении химического оружия против украинских военных (...) российские военные под его командованием использовали на поле боя боевые отравляющие вещества в нарушение международного права", - сказал представитель Госдепа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что ей "смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие". Захарова утверждает, что у Москвы якобы есть "явные доказательства", опровергающие заявления США.

Убийство генерала Кириллова в Москве

Генерал-лейтенант Кириллов был убит вместе со своим помощником утром 17 декабря в результате взрыва, прогремевшего у его дома на Рязанском проспекте. Он занимал пост начальника войск РХБЗ с 2017 года. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Кириллов регулярно проводил брифинги, на которых рассказывал о якобы разрабатываемом в Украине при содействии США биологическом оружии.

Так, в 2022 году генерал заявил, что в "курируемых США биолабораториях" изучали вирусы, способные передаваться через комаров. По его версии, доставлять таких инфицированных комаров, чтобы заражать "военнослужащих противника", планировалось с помощью беспилотников. Кириллов также объяснял рост заболеваемости птичьим гриппом в России миграцией инфицированных птиц с территории Украины и обвинял в причастности к этому Харьковский институт ветеринарной медицины.

В октябре 2024 года Кириллов, кроме того, заявил, что Украина якобы использовала западное химоружие "под видом дымовых снарядов" в российском городе Суджа, который с августа этого года контролируют ВСУ. Между тем за день до убийства начальника войск химзащиты РФ Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила его в "массовом применении запрещенного химического оружия" против украинских военных.

В СБУ рассказали об операции по подрыву

Источник медиакомпании ВВС в СБУ рассказал, что Игорь Кириллов был убит в результате спецоперации украинской спецслужбы. Об этом же изданию The Wall Street Journal сообщили на условиях анонимности украинские чиновники.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев", - сказал собеседник ВВС. По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом Кириллова.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show заявил, что Киев не использует террористические методы, а "решения по тому или иному генералу принимаются на поле боя".