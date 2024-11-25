Ученые врут, США теряют лидерство, а рак не лечится содой

Эти и другие важные темы - в книгах, получивших премию "Просветитель" 2024 года. Именно их надо срочно прочитать!

Итак, буквально только что вручили премию "Просветитель" - за лучшую научно-популярную книгу на русском языке 2024 года. Церемония награждения прошла в формате прямого моста Москва-Берлин. Трансляцию смотрели на YouTube-канале и в популярных книжных пространствах в Париже (Тургеневская библиотека), в Лиссабоне (Liberty Books) и в Тель-Авиве (Бабель). В Германии церемонию вела Ирина Шихман, в Москве - Татьяна Малкина.

"Радость, которая доступна почти любому человеку, - это радость познания. Премия "Просветитель" была придумана для того, чтобы поделиться этой радостью с как можно большим количеством людей", - церемония открылась этими словами предпринимателя и мецената Дмитрия Зимина, основателя премии. Зрители слушали его голос в записи - предприниматель скончался три года назад. В Берлине на церемонии присутствовал его сын, Борис Зимин, который продолжает дело отца.

По правилам премии, победители "Просветителя" в четырех номинациях получают денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро. У каждого направления - свое жюри из профильных специалистов.

Ученые-мошенники, Гагарин и Америка

В этом году лауреатом в номинации "Просветитель. Перевод", в которой награду получают редактор и переводчик, стала книга ученого и психолога Стюарта Ричи "Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке" (перевод Алены Якименко, редактор Екатерина Владимирская, издательство Corpus).

Это смелое исследование проблем современной науки, где вместо того, чтобы привычно превозносить достижения, автор обращает внимание на ее слабости и кризисы. Ричи рассказывает о важнейшем принципе науки - воспроизводимости экспериментов, и демонстрирует, как часто этот принцип игнорируется даже в самых престижных исследованиях.

Книга начинается с яркого разоблачения двух нашумевших псевдооткрытий. Однажды в научном журнале мирового уровня были описан эксперимент, по результатам которого утверждалось существование экстрасенсорного восприятия. В другой раз был разоблачен голландский психолог-мошенник Дидерик Стапел, который ради славы выдумывал теории и фальсифицировал результаты экспериментов. Эти истории служат предисловием к более глубокой теме - системным проблемам науки. Автор показывает, как отсутствие проверки результатов, предвзятость, жажда сенсаций и давление на ученых ради публикаций подрывают доверие.

Вторая переводная книга, также победившая в номинации, - "Первый: новая история Гагарина и космической гонки" британского писателя и режиссера Стивена Уокера (редакторы Игорь Лисов и Вячеслав Ионов и переводчица Наталья Лисова, издательство "Альпина нон-фикшн"). В книге идет речь об одном из напряженнейших моментов противостояния двух сверхдержав, пытавшихся первыми послать человека в космос. Особенность книги - повествование о событиях одновременно с двух сторон "железного занавеса". Уокер умело передает напряжение глобального масштаба космической гонки как в СССР, так и в США. Автор работает с ранее засекреченными архивами, берет интервью у космонавтов, инженеров и исторических свидетелей тех событий.

Антон Долин Фото: Masha Kushnir

Про "плохое кино" от Антона Долина

Премию в номинации "Политпросвет" вручала председатель жюри Екатерина Шульман. Она дала понять, что сама не голосовала за победителя, но: "Коллеги мне объяснили, что это новаторское исследование, которое вводит в социально-политический оборот тот предмет, который раньше редко в этом контексте рассматривался".

Награду получил Антон Долин за книгу "Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана"". В ней кинокритик предлагает читателям проследить связь кинематографа с укреплением идеологии, приведшей Россию к нынешнему политическому кризису. В центре внимания Долина - не элитарное кино, а мейнстримные фильмы и сериалы, которые повлияли на миллионы, отражая и усиливая имперские, ксенофобские и милитаристские взгляды в российском обществе.

Автор рассматривает кино как зеркало общественного сознания, разрушая мифы о политической нейтральности искусства. Долин рассказывает и о собственной роли, которую он играл в развитии киноиндустрии, и критически переосмысливает ее. "Все мои предыдущие книги, а их было довольно много, были гораздо более просветительские, чем эта", - сказал Долин, принимая премию.

Онкология и США

В естественно-научной номинации премию "Просветитель" отдали книге молекулярного биолога Марии Кондратовой "Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них" (издательство "Альпина нон-фикшн"). Книга рассказывает о последних достижениях молекулярной биологии и их практическом применении в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ученая раскрывает не только природу рака, но и особенности живой материи в целом. Автор говорит о мифах, связанных с болезнью (от "рак - это приговор" до "сода лечит рак"), и разбирает их с научной точки зрения.

В гуманитарной номинации победила книга историка-американиста Ивана Куриллы "Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США" (издательство "Альпина Паблишер"). Эта книга - глубокое исследование американской истории и политики, а также ценный инструмент для понимания современных мировых процессов. Автор показывает: США продолжают быть сильным игроком, но их роль как глобального образца становится менее значимой.

"Я понимаю, что победа книги о США - в какой-то степени результат совпадения с выборами президента в Америке, от которых так много зависит в нашем мире. Книга как раз об этом. Внимательные читатели могли заметить, что Америка постоянно в последние 200 лет играет роль конституирующего "другого" в России. Это значит, что любой разговор о США на русском языке - это одновременно разговор и о России", - сказал Иван Курилла, принимая поздравления.

Мария Кондратова Фото: Masha Kushnir

Биология рака . Мария Кондратова - об онкофобии и ее профилактике

Кандидат биологических наук Мария Кондратова, сотрудница Института Кюри (Париж, Франция), одного из крупнейших европейских научных центров изучения онкологии, а также автор книги "Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них" рассказала DW о сложности биологии рака, об онкофобии и победе над болезнью.

"Самая важная тема в биологии рака, как и в биологии в целом для меня, - это тема сложности. В свое время Стивен Хоккинг сказал в одном из своих интервью, что наука 21-го века будет наукой о сложности, - размышляет Кондратова. - Мне кажется, даже людям, далеким от исследовательской деятельности, полезно напоминать себе о том, в каком сложном и противоречивом мире мы живем, чтобы избежать соблазна давать простые и неверные ответы на сложные и важные вопросы. Рак для меня - это хороший, цепляющий читателя повод поговорить об этом".

"Ко мне на встречах с читателями несколько раз подходили люди, которые борются с этой болезнью, и благодарили за книгу, - рассказывает ученая. - Больше всего человека пугает неизвестное и непонятное, а моя книга, надеюсь, проливает свет, объясняет истоки болезни и методы лечения. Я старалась не давить на эмоции читателей, но при всем при этом, мне кажется, в книге присутствует здоровый оптимизм и надежда. Хотя я честно пишу о том, что до окончательной победы пока далеко".

"Все люди боятся смерти, так что я думаю онкофобия - это достаточно универсальная проблема, - уверена Мария Кондратова. - Кроме того, не следует забывать и еще один важный момент: далеко не все страны, как Германия, полностью покрывают лечение злокачественных заболеваний, во многих странах и регионах нашей планеты диагноз "рак" становится не только медицинской, но и социальной катастрофой. Люди продают квартиры и дома, влезают в страшные долги, чтобы вылечить себя и своих близких".

На вопрос, будет ли рак побежден, ученая ответила так: "Я надеюсь, что да. Причем я уповаю больше на развитие диагностики и профилактики. Быстрые и скоротечные опухоли - редкость. К сожалению, когда речь идет о раке внутренних органов, мы часто замечаем опухоль лишь тогда, когда она уже сильно разрослась. Когда мы научимся точно определять предраковые состояния и гасить развитие опухолей в зародыше, рак перестанет быть такой большой проблемой, как сейчас".