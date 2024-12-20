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Экономика и бизнесСША

США разрешили Турции и Венгрии платить РФ через Газпромбанк

Алексей Волошинов
20 декабря 2024 г.

Министр энергетики Турции и глава МИД Венгии рассказали, что США сделали для них исключение и разрешили рассчитываться за газ из России через Газпромбанк.

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Логотип Газпромбанка на здании офиса в Санкт-Петербурге
Логотип Газпромбанка на здании офиса в Санкт-ПетербургеФото: picture alliance / Russian Look

США разрешили Венгрии и Турции рассчитываться за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк. Об этом в пятницу, 20 декабря, со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара и главу МИД Венгрии Петера Сийярто пишет агентство Reuters.

При этом главный покупатель газа в Словакии, государственная компания SPP, заявила, что не получала подобного уведомления. Министерство финансов США на момент выхода новости не ответило на запрос Reuters о комментарии.

Санкции против Газпромбанка и проблемы с оплатой российского газа

Газпромбанк затронули ограничения из пакета санкций США от 21 ноября 2024 года. До этого банк уже был внесен в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В конце ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал решение США ввести санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних компаний. По его словам, 40% своего газа Анкара импортирует через "Газпром", но "США это не волнует", возмутился он.

В начале декабря агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что Евросоюз оказывает давление на Соединенные Штаты и просит найти способы смягчить эти ограничения. Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС. По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать "тип и масштаб" смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против Газпромбанка создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ, согласно которому расчеты за российский газ временно могут производиться не только через Газпромбанк.

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