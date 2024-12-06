ЕС просит США смягчить санкции против Газпромбанка

Евросоюз оказывает давление на США, прося найти способы смягчить санкции против Газпромбанка, играющего ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС. Об этом в пятницу, 6 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать "тип и масштаб" смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против Газпромбанка создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

В ходе переговоров рассматривается, в частности, вопрос о том, законно ли переводить платежи за российский газ дочерней компании Газпромбанка в Люксембурге, или же стоит использовать другие каналы, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, обсуждения продолжаются по меньшей мере с тех пор, как президент РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому платить за российский газ можно было только через Газпромбанк. И хотя новый указ Путина "успокоил европейский газовый рынок", он оставил финансовые учреждения ЕС в "неуверенности относительно юридических рисков", констатитрует агентство.

США ввели санкции против 50 банков из России

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, 21 ноября были внесены США в новый пакет санкций. В их числе оказался и Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.