  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Экономика и бизнесЕвропа

ЕС просит США смягчить санкции против Газпромбанка

Кирилл Шестаков
7 декабря 2024 г.

Брюссель просит Вашингтон смягчить ограничения в отношении Газпромбанка: под угрозой оказались бесперебойные поставки газа в регион, пишет агентство Bloomberg.

https://p.dw.com/p/4nrcO
Логотип Газпромбанка и его название на здании офиса в Санкт-Петербурге
Логотип Газпромбанка на здании офиса в Санкт-ПетербургеФото: picture alliance / Russian Look

Евросоюз оказывает давление на США, прося найти способы смягчить санкции против Газпромбанка, играющего ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС. Об этом в пятницу, 6 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать "тип и масштаб" смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против Газпромбанка создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

В ходе переговоров рассматривается, в частности, вопрос о том, законно ли переводить платежи за российский газ дочерней компании Газпромбанка в Люксембурге, или же стоит использовать другие каналы, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, обсуждения продолжаются по меньшей мере с тех пор, как президент РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому платить за российский газ можно было только через Газпромбанк. И хотя новый указ Путина "успокоил европейский газовый рынок", он оставил финансовые учреждения ЕС в "неуверенности относительно юридических рисков", констатитрует агентство. 

США ввели санкции против 50 банков из России

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, 21 ноября были внесены США в новый пакет санкций. В их числе оказался и Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Крупнейший и старейший испанский центр приема, регазификации и хранения СПГ

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

СПГ играет все более важную роль в энергетике Евросоюза. В фотогалерее DW рассказываем о крупнейших экспортерах и о важных европейских терминалах по приему сжиженного газа.
Экономика и бизнес3 февраля 2022 г.10 фото
external

Европа подозревает Кремль в газовом шантаже (24.09.2021)

Европа подозревает Кремль в газовом шантаже (24.09.2021)

Мировые цены на газ в сентябре побили исторический максимум. Европейские компании готовы закупать больше трубопроводного газа в РФ. Однако в течение последних месяцев "Газпром" отказывался от бронирования дополнительных транзитных мощностей. Политики в Европе подозревают "Газпром" в манипулировании ценами и попытке продавить запуск "Северного потока - 2".
Экономика и бизнес24 сентября 2021 г.03:28 мин.
Российский СПГ-танкер

СПГ-терминалы в Германии. Есть ли там российский газ?

СПГ-терминалы в Германии. Есть ли там российский газ?

По данным СМИ, министерство экономики ФРГ дало указание СПГ-терминалам на побережье Северного моря не принимать российский сжиженный газ. Что это означает и почему вызвало много вопросов.
Экономика и бизнес21 ноября 2024 г.
Показать еще