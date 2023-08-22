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США продадут Польше боевые вертолеты на 12 млрд долларов

Александр Дельфинов
24 мин. назад

Сделку одобрили в министерстве обороны США. Речь идет об основных боевых вертолетах американской армии Apache.

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Американский боевой вертолет AH-64E Apache летит над заснеженными горами
Американский боевой вертолет AH-64E Apache (фото из архива)Фото: U.S. Army/ZUMA Pres/picture alliance

Министерство обороны США одобрило продажу Польше боевых вертолетов типа Apache на сумму 12 миллиардов долларов. Сделка будет включать в себя 96 вертолетов и необходимое снаряжение, сообщили в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности в Пентагоне в понедельник, 21 августа.

Как подчеркивается в сообщении, подготавливаемая сделка по поставке вооружений в Польшу повысит безопасность этого союзника США по НАТО и увеличит его способность противостоять текущим и будущим угрозам.

Варшава обратилась к США с просьбой о приобретении боевых вертолетов Apache в 2022 году. Польша намерена увеличить свои оборонные расходы до 4 процентов ВВП, что вдвое превышает установленный на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году целевой показатель в 2% ВВП на оборонные расходы для стран альянса.

Производимые корпорацией Boeing геликоптеры типа Apache используются с 1980-х годов, в настоящее время это основные боевые вертолеты армии США.

Самый крупный за 30 лет военный парад в Польше

15 августа в Варшаве прошел самый крупный за 30 лет военный парад, в котором принимали участие 2000 польских военнослужащих, проехали 200 боевых машин, среди них американские танки Abrams и южнокорейские K2, в небо поднялись вертолеты Black Hawk и истребители F-16.

Танковая колонна во время военного парада в Варшаве
Парад в ВаршавеФото: Alik Keplicz/AP/dpa/picture alliance

Парад должен был продемонстрировать результаты модернизации польских вооруженных сил, начатой после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. В 2023 году, согласно данным Минобороны, Варшава выделила на это почти 140 млрд злотых (примерно 31,5 млрд евро).

Ранее, 13 августа, глава Минобороны Польши заявил, что в Варшаве рассчитывают укрепить восточный фланг государственной границы закупленными в США вооружениями, в том числе боевыми вертолетами Apache и танками Abrams.

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