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США призвали Китай добиться вывода солдат КНДР из России

Ольга Лебедева
30 октября 2024 г.

Администрация США обратилась к Пекину с просьбой оказать давление на власти Северной Кореи в ситуации вокруг отправки ее военных в РФ, сообщает телеканал CNN.

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Северокорейские солдаты
Северокорейские солдаты, фото из архиваФото: Jon Chol Jin/AP Photo/picture alliance

США призвали Китай добиться возвращения находящихся в РФ северокорейских войск в места их постоянной дислокации. Вашингтон попросил власти КНР оказать давление на руководство Северной Кореи, с которой они поддерживают отношения, передает телеканал CNN в среду, 30 октября, со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Один из них сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поручил также убедить ряд других стран связаться с Пекином в связи с ситуацией вокруг отправки северокорейских военных в Россию. Однако собеседники CNN признают, что западные чиновники "не настроены оптимистично по поводу того, что Китай вмешается в планы Северной Кореи" по данному вопросу.

В США и НАТО подтвердили переброску сил КНДР в Курскую область

Накануне Пентагон заявил, что несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области, а часть из них уже находится в этом регионе. "Мы по-прежнему обеспокоены, что Россия собирается задействовать этих солдат в бою или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курске", - отметил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. В Пентагоне оценивают численность переброшенных сил в 10 тысяч человек.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о переброске северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область. В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь предположительно идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках КНДР.

 

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