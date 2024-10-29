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Пентагон: Небольшое число солдат КНДР - в Курской области РФ

Екатерина Венкина
29 октября 2024 г.

По данным пресс-секретаря Минобороны США, несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области РФ, небольшое их число уже там.

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Военные КНДР
Военные КНДР (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области РФ, небольшое их число уже там. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Его слова во вторник, 29 октября, привело агентство Reuters. По данным Пентагона, Россия может задействовать их в составе сухопутных войск против военных Вооруженных сил Украины.

"Мы по-прежнему обеспокоены, что Россия собирается задействовать этих солдат в бою или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курске", - указал Райдер. Он добавил, что не может подтвердить сообщений о том, что северокорейские войска якобы находятся в Украине.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - отметил Райдер.

Пентагон: Северная Корея отправила около 10 000 солдат

Ранее в Минобороны Соединенных Штатов оценили численность переброшенных сил в 10 000 человек. "Считаем, что Северная Корея отправила около 10 000 солдат для обучения на востоке России", - заявила в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Они, "вероятно, усилят российские войска вблизи Украины в ближайшие недели", привело ее слова агентство AFP.

В НАТО подтвердили переброску

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе 28 октября подтвердил переброску северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область.

В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Эксперт: Речь идет о северокорейском спецназе

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил: "Если есть снимки, значит, они что-то отражают".

Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь, предположительно, идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках в КНДР.

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