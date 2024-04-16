США ответили на просьбу Киева о помощи с дронами как Израилю

"Президент Байден с самого начала конфликта в Украине говорил, что США не будут вступать в него в роли комбатанта", - напомнил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

США и их союзники не будут напрямую участвовать в уничтожении дронов, атакующих Украину с российской стороны. Это следует из заявления официального представителя Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, сделанного им на брифинге в Белом доме в понедельник, 15 апреля.

"Если США и союзники могут помочь сбить иранские дроны в небе над Израилем, почему то же самое не может быть сделано в небе над Украиной?" - задала Кирби вопрос одна из журналисток. Его ответ был следующим: "Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угрозы. И президент (США Джо Байден. - Ред.) ясно дал понять самого начала конфликта в Украине: США не намерены вмешиваться в этот конфликт в роли комбатанта".

Ранее в тот же день, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув эффективность защиты Израиля благодаря поддержке его международных партнеров, заявил: "Европейское небо уже давно могло бы получить такой же уровень защиты, если бы Украина получила такую же полную поддержку от своих партнеров в перехвате беспилотников и ракет. Террор должен быть побежден полностью и повсеместно, а не больше в одних местах и меньше в других".

"Теперь мы видим, как единство может работать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "шахедов" и ракет могут быть перехвачены. Мы обсудим это с нашими партнерами", - пообещал Зеленский в своем микроблоге X .

Как заявил в ночь на 16 апреля спикер Палаты представителей в Конгрессе США, республиканец Майк Джонсон, на текущей неделе Палата рассмотрит в виде отдельного законопроекта вопрос о выделении помощи Украине и Израилю.

Атака Ирана на Израиль

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ночь на 14 апреля Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, запущенных Ираном. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько баллистических ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб".

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака. Однако, как сообщили американские и британские СМИ, выпущенные оттуда дроны были сбиты воздушными силами США и Великобритании, не успев достигнуть территории Израиля. Участие британских истребителей в отражении атак подтвердил и премьер-министр страны Риши Сунак. Кроме того, ЦАХАЛ поблагодарил Францию за помощь в наблюдении за воздушным пространством, что позволило эффективно отразить нападение. В отражении ударов, как пишет CNN, использовались системы ПРО "Железный купол", "Праща Давида", а также комплексы Arrow 2 и Arrow 3.