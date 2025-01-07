США освободили 11 заключенных Гуантанамо

Содержавшиеся в Гуантанамо выходцы из Йемена будут доставлены в Оман, заявили в Пентагоне. В спецтюрьме остаются еще 15 человек, в том числе предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 года.

Власти США освободили 11 заключенных, содержавшихся в тюрьме на базе американских ВМС в Гуантанамо. Речь идет о выходцах из Йемена, заявило в понедельник, 6 января, министерство обороны США.

По данным ведомства, в "интересах национальной безопасности Соединенных Штатов" они будут перевезены в соседний с Йеменом Оман. Администрация США благодарит власти Омана за помощь в сокращении числа узников Гуантанамо и в достижении цели по закрытию этой тюрьмы, указывается далее в заявлении Пентагона.

В Гуантанамо остаются 15 заключенных

Как пишет газета The New York Times, 11 йеменцам не было предъявлено обвинений, но они не могли быть депортированы из-за гражданской войны в их стране.

В декабре 2024 года президент США Джо Байден освободил четырех заключенных Гуантанамо. Теперь под стражей в Гуантанамо остаются 15 человек, в том числе предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед.

Он и два его сообщника в конце июля попытались заключить сделку со следствием, согласившись признать вину в обмен на освобождение от смертной казни. Однако глава Пентагона Ллойд Остин аннулировал досудебные соглашения.

Байден хотел закрыть тюрьму в Гуантанамо

Тюремный комплекс на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе был открыт администрацией Джорджа Буша-младшего 23 года наза после терактов 11 сентября. В общей сложности в нем содержались 779 мужчин, многим из которых так и не были предъявлены обвинения.

Закрыть спецтюрьму в Гуантанамо обещал еще в ходе предвыборной гонки в 2007 году Барак Обама, однако его планам воспрепятствовали республиканцы в Конгрессе США. Байден также намеревался закрыть тюрьму до конца его президентского срока.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп во время своего первого срока в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна быть ликвидирована. Он называл ее соответствующей американскому и международному праву. Бывшие узники Гуантанамо заявляли, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.