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Организатор терактов в США заключит сделку со следствием

Сергей Гуща
1 августа 2024 г.

Организатор терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед готов признать себя виновным, сообщил Пентагон. По данным СМИ, это позволит ему избежать смертной казни.

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Халид Шейх Мохаммед - по данным следствия, организатор терактов в США 11 сентября 2001 года, фото из архива
Халид Шейх Мохаммед, предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 года, фото из архиваФото: Derek Poteet/AP/dpa/picture alliance

Предполагаемый главный организатор терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и еще два обвиняемых намерены заключить сделку со следствием и признать себя виновными. Об этом сообщило министерство обороны США в среду, 31 июля. Подробности соглашения не раскрываются. Согласно сообщениям американских СМИ, это позволит обвиняемым избежать смертной казни.

По данным следствия, Халид Шейх Мохаммед планировал атаки, а также координировал связь и финансирование теракта. Он был задержан в Пакистане в 2003 году. Как утверждается в докладе Сената США, во время допросов его подвергали пыткам сотрудники ЦРУ. В 2006 году его перевели в тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, где он и другие обвиняемые находятся по сей день. Халид Шейх Мохаммед должен был предстать перед военным трибуналом, однако процесс откладывается уже многие годы, отмечает агентство dpa.

Террористическая атака на США в 2001 году

Теракт 11 сентября 2001 года - самый крупный в истории США, его жертвами стали около 3000 человек. Исламистские террористы направили три захваченных ими пассажирских самолета во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Четвертый самолет разбился в штате Пенсильвания.

Тюрьма в Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года при президенте США Джордже Буше-младшем для содержания без суда и следствия предполагаемых исламистских террористов. На пике там находилось около 800 человек. Правозащитные организации уже давно призывают к закрытию лагеря, однако там до сих пор содержится небольшое количество заключенных.

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