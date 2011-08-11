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Фото: Kanter/AFP/epa/dpa/picture-alliance
Фото: Kanter/AFP/epa/dpa/picture-alliance
Теракты в США
Все публикации Deutsche Welle о террористических актах в Соединенных Штатах Амереки.
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Новости
01.01.2025
1 января 2025 г.
ФБР расследует наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт
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Контекст
"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией
"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией
Несмотря на разногласия, спецслужбы США предупредили РФ о готовящемся теракте. Для такого сотрудничества есть правила.
Терроризм
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Теракты 11 сентября: 20 лет спустя США - не мировой жандарм
Теракты 11 сентября: 20 лет спустя США - не мировой жандарм
Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. США ставят внутренние интересы превыше всего, считает Инес Поль.
Инес Поль
Комментарий
Политика
11.09.2021
11 сентября 2021 г.
СМИ сообщают о гибели мирных жителей при атаке США в Кабуле
СМИ сообщают о гибели мирных жителей при атаке США в Кабуле
В результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек.
Политика
30.08.2021
30 августа 2021 г.
Сенат США отклонил поправки об ограничении продажи оружия
Сенат США отклонил поправки об ограничении продажи оружия
Свои предложения на рассмотрение внесли как демократы, так и республиканцы.
Политика
21.06.2016
21 июня 2016 г.
Последний островок сочувствия
Последний островок сочувствия
Почему жертвам теракта в Орландо можно сочувствовать только у стен американского посольства? Мнение Олега Кашина.
Олег Кашин
Комментарий
Политика
14.06.2016
14 июня 2016 г.
Как теракты 11 сентября 2001 года изменили нашу жизнь
Как теракты 11 сентября 2001 года изменили нашу жизнь
DW спросила у своих читателей со всего мира, что для них означает день 11 сентября 2001 года.
Терроризм
11.08.2011
11 августа 2011 г.
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Всего публикаций: 38
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