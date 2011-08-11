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Фрагмент горящего здания одной из башен "близнцов" в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года
Фото: Kanter/AFP/epa/dpa/picture-allianceФото: Kanter/AFP/epa/dpa/picture-alliance

Теракты в США

Все публикации Deutsche Welle о террористических актах в Соединенных Штатах Амереки.

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Новости

1 января 2025 г.

ФБР расследует наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

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Контекст

Спецподразделения перед "Крокус Сити Холлом", 22 марта 2024 года

"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией

"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией

Несмотря на разногласия, спецслужбы США предупредили РФ о готовящемся теракте. Для такого сотрудничества есть правила.
Терроризм27 марта 2024 г.
Место теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, спустя 20 лет

Теракты 11 сентября: 20 лет спустя США - не мировой жандарм

Теракты 11 сентября: 20 лет спустя США - не мировой жандарм

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. США ставят внутренние интересы превыше всего, считает Инес Поль.
Инес Поль
Инес Поль
Комментарий
Политика11 сентября 2021 г.
Разрушенный автомобиль в результате удара беспилотника США в Кабуле

СМИ сообщают о гибели мирных жителей при атаке США в Кабуле

СМИ сообщают о гибели мирных жителей при атаке США в Кабуле

В результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек.
Политика30 августа 2021 г.
Магазин по продаже оружия, США. Фото из архива

Сенат США отклонил поправки об ограничении продажи оружия

Сенат США отклонил поправки об ограничении продажи оружия

Свои предложения на рассмотрение внесли как демократы, так и республиканцы.
Политика21 июня 2016 г.
Мужчина возлагает цветы у посольства США в Москве

Последний островок сочувствия

Последний островок сочувствия

Почему жертвам теракта в Орландо можно сочувствовать только у стен американского посольства? Мнение Олега Кашина.
Олег Кашин
Олег Кашин
Комментарий
Политика14 июня 2016 г.
Архивный снимок горящего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, символическое изображение конверта

Как теракты 11 сентября 2001 года изменили нашу жизнь

Как теракты 11 сентября 2001 года изменили нашу жизнь

DW спросила у своих читателей со всего мира, что для них означает день 11 сентября 2001 года.
Терроризм11 августа 2011 г.
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Всего публикаций: 38