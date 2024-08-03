Пентагон отменил сделку с организатором терактов 11 сентября

Глава Пентагона аннулировал соглашения Халида Шейха Мохаммеда и еще двух обвиняемых со следствием. Ответственность за решение о сделке с обвиняемыми должна лежать на министре обороны США, заявил Ллойд Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин аннулировал досудебные соглашения, которые предполагаемый главный организатор террористических актов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и еще двое обвиняемых заключили со следствием. Соответствующее распоряжение глава Пентагона выпустил в пятницу, 2 августа. Учитывая важность решения о сделке со следствием, "ответственность за такое решение должна лежать на мне", пояснил Остин.

Несколькими днями ранее Пентагон сообщил, что Шейх Мохаммед и двое других обвиняемых намерены заключить сделку со следствием и признать вину. Это позволило бы им избежать смертной казни. Подробности досудебных соглашений не раскрывались.

По данным следствия, Халид Шейх Мохаммед планировал атаки, а также координировал связь и финансирование теракта. Он был задержан в Пакистане в 2003 году. После ареста Шейха Мохаммеда держали в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления. Как утверждается в докладе Сената США, во время допросов арестанта подвергали пыткам сотрудники. В 2006 году Шейха Мохаммеда перевели в тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, где он и другие обвиняемые находятся по сей день.

Теракт с наибольшим числом жертв в истории

Теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим в истории по количеству жертв. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них были направлены во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба рухнули.

Третий авиалайнер был направлен в здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Четвертый самолет разбился в штате Пенсильвания после того, как команда и пассажиры попытались перехватить управление авалайнером у нападавших. Жертвами терактов стали около 3000 человек.

Новость о заключении сделки с обвиняемыми в совершении терактов вызвала резкую критику республиканцев в Конгрессе США, а также родственников жертв этих терактов и профсоюза пожарных Нью-Йорка, члены которого принимали участие в поисково-спасательной операции на месте обрушения небоскребов Всемирного торгового центра и устранении последствий трагедии 11 сентября.