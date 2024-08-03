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Пентагон отменил сделку с организатором терактов 11 сентября

Павел Мыльников
3 августа 2024 г.

Глава Пентагона аннулировал соглашения Халида Шейха Мохаммеда и еще двух обвиняемых со следствием. Ответственность за решение о сделке с обвиняемыми должна лежать на министре обороны США, заявил Ллойд Остин.

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Халид Шейх Мохаммед, предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 года
Халид Шейх Мохаммед после задержания в Пакистане в 2003 годуФото: Pentagon/ZUMA/picture alliance

Министр обороны США Ллойд Остин аннулировал досудебные соглашения, которые предполагаемый главный организатор террористических актов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и еще двое обвиняемых заключили со следствием. Соответствующее распоряжение глава Пентагона выпустил в пятницу, 2 августа. Учитывая важность решения о сделке со следствием, "ответственность за такое решение должна лежать на мне", пояснил Остин.

Несколькими днями ранее Пентагон сообщил, что Шейх Мохаммед и двое других обвиняемых намерены заключить сделку со следствием и признать вину. Это позволило бы им избежать смертной казни. Подробности досудебных соглашений не раскрывались.

По данным следствия, Халид Шейх Мохаммед планировал атаки, а также координировал связь и финансирование теракта. Он был задержан в Пакистане в 2003 году. После ареста Шейха Мохаммеда держали в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления. Как утверждается в докладе Сената США, во время допросов арестанта подвергали пыткам сотрудники. В 2006 году Шейха Мохаммеда перевели в тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, где он и другие обвиняемые находятся по сей день.

Теракт с наибольшим числом жертв в истории

Теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим в истории по количеству жертв. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них были направлены во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба рухнули.

Третий авиалайнер был направлен в здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Четвертый самолет разбился в штате Пенсильвания после того, как команда и пассажиры попытались перехватить управление авалайнером у нападавших. Жертвами терактов стали около 3000 человек.

Новость о заключении сделки с обвиняемыми в совершении терактов вызвала резкую критику республиканцев в Конгрессе США, а также родственников жертв этих терактов и профсоюза пожарных Нью-Йорка, члены которого принимали участие в поисково-спасательной операции на месте обрушения небоскребов Всемирного торгового центра и устранении последствий трагедии 11 сентября.

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