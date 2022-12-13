У США нет данных о направлении оружия в Украине не в те руки

На 294-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил РФ в экоциде в своем обращении к парламенту Новой Зеландии. "На сегодняшний день 174 тыс. кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Морская акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота", - отметил он. "Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних", - сказал глава государства.

"Поэтому я призываю вас поддержать в вашем парламенте украинскую формулу мира и начать консолидацию мира ради восьмого пункта формулы - противодействия экоциду",- резюмировал Зеленский.

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Интеграционные курсы в Германии начали посещать уже 185 тысяч беженцев из Украины. Такие данные приводят издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). При этом многие из более чем миллиона украинцев, бежавших от войны в ФРГ, намерены как можно скорее вернуться домой, отметил представитель ведомства.

США не нашли признаков передачи поставляемого Украине оружия не в те руки

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Министерство обороны США не обладает сведениями о возможной передаче вооружений, поставляемых Украине, на незаконные цели. "В данный момент у нас нет никакой достоверной информации, которая указывала бы на любое перенаправление передаваемой Украине помощи на незаконные цели", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Думаю, результаты на поле боя говорят за себя", - добавил он.

Хроника событий 13 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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