США снова ветировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

США наложили вето на еще одну резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. Вашингтон заявил, что принятие документа "не позволило бы достичь устойчивого мира".

США во вторник, 20 февраля, наложили вето на еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа в гуманитарных целях. Проект резолюции подготовил Алжир, за ее принятие проголосовали 13 из 15 нынешних членов Совбеза. Еще один постоянный член высшего органа Организации Объединенных Наций, Великобритания, воздержался. Это уже третья такая резолюция, которая проваливается из-за вето Соединенных Штатов.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что принятие предложенной Алжиром резолюции "не позволило бы достичь устойчивого мира, а, фактически, могло бы возыметь обратный эффект". Она также назвала документ "выдающим желаемое за действительное и безответственным" и подчеркнула, что Вашингтон не поддержит резолюцию, "ставящую деликатные переговоры под угрозу". По-видимому, имелись в виду переговоры об освобождении заложников-израильтян, которых продолжает удерживать в секторе Газа террористическое движение ХАМАС.

Одновременно США выдвинули свой проект резолюции по сектору Газа, в котором они призывают к "временному прекращению огня в секторе Газа, как только это станет практически возможно". Президент Соединенных Штатов Джо Байден 12 февраля призвал Израиль и ХАМАС к шестинедельному перемирию.

Израиль: Прекращение огня - не "магическое решение" проблем региона

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, в свою очередь, заявил, что "прекращение огня достигло бы одной цели - помогло бы ХАМАСу выжить". "Вернет ли прекращение огня домой заложников, уничтожит ли оно ХАМАС?" - задал риторический вопрос израильский дипломат. Он также выразил мнение, что подобная инициатива - "не серебряная пуля и не магическое решение" проблем Ближнего Востока, и что прекращение огня означало бы "смертный приговор для еще многих израильтян и жителей сектора Газа".

Между тем, представитель Палестины в ООН Рияд Мансур подчеркнул: жители палестинского анклава "находятся в очень тяжелой ситуации" из-за войны Израиля с ХАМАС. Немедленное прекращение огня - единственный способ спасти жизни "полутора миллионов палестинцев в провинции Рафах", заявил Мансур.

Никола де Ривьер, постпред Франции в ООН, выразил сожаление, что резолюция не была принята, "учитывая катастрофическую ситуацию" в секторе Газа. Он добавил, что назрела "чрезвычайная необходимость" заключить соглашение о прекращении огня, чтобы защитить мирных жителей и обеспечить масштабную доставку им гуманитарной помощи. При этом де Ривьер также назвал "непонятным и неприемлемым" тот факт, что Совбез ООН до сих пор не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, ответом на которое и стала израильская военная операция.

Суд ООН не потребовал от Израиля прекратить операцию в секторе Газа

Ранее, 26 января, Международный суд ООН огласил решение о предупредительных мерах по иску Южно-Африканской Республики к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа. Кроме того, Международный суд ООН постановил, что Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи мирным жителям палестинских территорий.

При этом суд не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 29 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В последние недели боевые действия подошли к Рафаху, самому южному городу сектора Газа, в котором, по данным международных правозащитных организаций, нашли убежище более миллиона мирных палестинцев.

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