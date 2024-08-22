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США начали расследование против Дмитрия Саймса

Ольга Лебедева
22 августа 2024 г.

Минюст США начал расследование в отношении ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера по подозрению в нарушении санкций и закона об иностранных агентах, пишет The New York Times.

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Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс
Ведущий Первого канала Дмитрий СаймсФото: Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Министерство юстиции США начало широкомасштабное уголовное расследование в отношении ведущего российского Первого канала Дмитрия Саймса, а также бывшего инспектора ООН по вооружениям и критика внешней политики США Скотта Риттера, сотрудничавшего с российским государственным телевидением. Об этом в среду, 21 августа, сообщает The New York Times (NYT), сo ссылкой на источники в американской администрации.

Борьба с попытками РФ повлиять на американские выборы

Обыски в домах Саймса и Риттера и начавшееся против них расследование свидетельствуют о решительных усилиях Минюста США по борьбе с попытками Кремля оказать влияние на предстоящие в ноябре президентские выборы в США, указывается далее.

Расследование началось после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что RT и другие российские государственные СМИ сотрудничают с российскими спецслужбами с целью повлиять на выборы по всему миру, включая американские, пишет NYT. В третий раз кремлевская пропаганда поддержала кандидатуру республиканца Дональда Трампа и принимает усилия по дискредитации соперничающих с ним демократов, создавая для этого новостные порталы и фейковые видеоролики.

Работа американцев на российские госканалы может свидетельствовать о нарушении ими санкций против России, введенных США в ответ на вторжение в Украину, а также закона об иностранных агентах, пишет издание. По мнению собеседников газеты, в скором времени возможны новые обыски, а расследование может завершиться предъявлением обоим американцам уголовных обвинений.

Обыски у Саймса и Риттера

Ранее сообщалось об обыске ФБР на ранчо Дмитрия Саймса в штате Вирджиния, он прошел 13 августа. Неделей ранее был проведен обыск в штате Нью-Йорк в доме Скотта Риттера, сотрудничавшего с российским пропагандистским телеканалом RT и публично оправдывающего российское вторжение в Украину.

По данным "Агентства", 76-летний Саймс, часто выступающий на государственном телевидении РФ в роли политолога, родился в Москве в семье советских диссидентов Симисов и в 1973 году эмигрировал в США. В 1980-х он был неофициальным советником Ричарда Никсона, а позже возглавил Никсоновский центр, сейчас известный как Центр национальных интересов.

В конце 2010-х Дмитрий Саймс стал соведущим ток-шоу "Большая игра" на Первом канале. В 2019 году Первый канал заплатил ему 14 млн рублей (217 тысяч долларов), а в 2021 году - 37,8 млн рублей (512 тысяч долларов), после чего Саймс и купил ранчо. В 2016 году Саймс оказался в центре расследования о вмешательстве РФ в американские выборы, будучи неофициальным консультантом избирательной кампании Дональда Трампа. Как отмечают СМИ, с осени 2022 года Дмитрий Саймс находится в России.

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