ФБР обыскивает американское ранчо ведущего Первого канала

Обыск на ранчо Дмитрия Саймса продолжается несколько дней, пишет местная газета. Представительница ФБР не раскрыла подробностей, сославшись на то, что следствие не закончено.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США уже в течение нескольких дней проводят обыск в доме ведущего российского Первого канала Дмитрия Саймса в Хантли (штат Вирджиния), пишет в четверг, 15 августа, местная газета Rappahannock News . Согласно данным окружного суда, Саймс и его жена Анастасия Рюрикова-Саймс приобрели это ранчо в 2021 году, оно было оценено в 1,63 млн долларов.

Представительница ФБР Саманта Шеро подтвердила изданию по запросу проведение "правоохранительной деятельности" по санкции суда, но отказалась раскрыть детали, поскольку расследование не закончено.

76-летний Саймс, часто выступающий на государственном телевидении РФ в роли политолога, заявил журналистам, что находится за пределами США, он "озабочен и выясняет", как реагировать.

Как сообщает издание "Агентство" , настоящая фамилия Саймса - Симис, он родился в Москве в семье советских диссидентов и в 1973 году эмигрировал в США. В 1980-х Саймс служил неофициальным советником Ричарда Никсона. В 1994 году он стал главой правого аналитического бюро - Никсоновского центра, сейчас известного как Центр национальных интересов. В 2016 году Саймс оказался в центре расследования о вмешательстве России в американские выборы, будучи неофициальным консультантом избирательной кампании Дональда Трампа.

В конце 2010-х Дмитрий Саймс, все больше проигрывающий в доходах из-за потери Никсоновским центром экспертных позиций, стал соведущим ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале", напоминает "Агентство". В 2019 году "Первый канал" заплатил ему 14 млн рублей (217 тысяч долларов), а в 2021 году - 37,8 млн рублей (512 тысяч долларов), после чего Саймс и купил ранчо.