  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США: Иран близок к производству ядерного оружия как никогда

Ольга Тихомирова
20 июля 2024 г.

Через одну-две недели Тегеран может получить материал для ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

https://p.dw.com/p/4iX2C
Символ атома на фоне иранского флага
Иран ускоряет ядерную программуФото: Dado Ruvic/REUTERS

Иран ускорил свою ядерную программу и близок к созданию ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо в пятницу, 19 июля. "За последние недели и месяцы мы увидели, что Иран действительно продвигается вперед" в разработке расщепляющегося материала, который может быть использован в качестве топлива для ядерного оружия, приводит слова Блинкена агентство AFP.

При этом Блинкен винит администрацию бывшего президента США Дональда Трампа за выход из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году. "Вместо того чтобы получить прорывные мощности по производству расщепляющегося материала для ядерного оружия по крайней мере через год, они, вероятно, находятся в одной или двух неделях от этого", - заявил госсекретарь США. По его словам, Иран пока не создал само оружие, "но вы соединяете эти вещи вместе: расщепляющийся материал, взрывное устройство, и у вас есть ядерное оружие", добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на том же форуме, заявил, что в Вашингтоне отметили заметный "рост публичных комментариев со стороны иранских чиновников, размышляющих о такой возможности", после апрельских атак Израиля со стороны Ирана и его союзников.

Соединенные Штаты "очень, очень внимательно" следят за любыми признаками того, что Иран работает над созданием бомбы, и предпринимают дипломатические усилия, чтобы сдержать Тегеран, заявил Блинкен. "Если они начнут двигаться по этому пути, они натолкнутся на настоящую проблему с Соединенными Штатами", - предупредил Салливан.

Вернет ли новый президент Ирана страну к ядерной сделке с Западом?

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, избранный в начале июля, говорил, что хочет обратиться к Западу, чтобы попытаться "вывести Иран из изоляции" и освободить страну от международных санкций. В частности, он выступает за возобновление ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами.

По условиям сделки Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп вышел из соглашения и вновь ввел санкции США против Ирана. А Тегеран ускорил свою ядерную программу. При этом Иран заявляет, что все разработки ведет в мирных целях.

МАГАТЭ призывает Тегеран к прозрачности ядерной программы

В мае глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Иран предпринять "быстрые и конкретные шаги" для улучшения международного мониторинга его ядерной программы. Он посетил тогда Иран и провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Перед этим визитом Гросси заявил в интервью DW, что Иран находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от обладания достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты в Иране (фото из архива)

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было.
Политика18 января 2019 г.8 фото
external

Ответ Израиля на удар Ирана. Ту-22М3 сбит Украиной? Наводнение века. DW Новости (19.04.24)

Ответ Израиля на удар Ирана. Ту-22М3 сбит Украиной? Наводнение века. DW Новости (19.04.24)

Израиль, который обещал ответить Ирану на масштабную атаку в минувшие выходные, нанес удар по военной авиабазе недалеко от иранского Исфахана. Как утверждает иранская сторона, атака осуществлялась с помощью небольших беспилотников, запущенных предположительно с территории самого Ирана. Произошло это несмотря на то, что мировые лидеры, включая союзников Израиля, призывали его не идти на эскалацию.
Политика19 апреля 2024 г.28:55 мин.
external

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)

C приходом к власти Трампа, и выходом США из ядерной сделки с Ираном, ЕС оказался между двух огней. Ситуация усугубилась после заявления Ирана о приостановлении выполнения части соглашения.
Политика13 мая 2019 г.03:00 мин.
Показать еще