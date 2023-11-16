  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИран

Reuters: Иран способен создать три атомные бомбы

Олег Соколенко
16 ноября 2023 г.

Запасы обогащенного до 60 процентов урана в Иране превысили 128 кг, сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ. При дальнейшем обогащении этого количества хватит для производства трех атомных бомб.

https://p.dw.com/p/4Yr8y
Атомное предприятие в Иране (фото из архива)
Атомное предприятие в Иране (фото из архива)Фото: AP/picture alliance

В распоряжении Ирана имеется уже 128,3 кг урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщило в среду, 15 ноября, агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его оценкам, для создания атомной бомбы "теоретически" достаточно около 42 кг этого вещества, обогащенного до 90 процентов. Таким образом, имеющихся у Ирана запасов урана, при условии дальнейшего его обогащения, достаточно для создания трех атомных бомб.

"Это значительное количество, особенно если оно ни для чего не используется", - прокомментировал известие Reuters высокопоставленный американский дипломат. Он добавил, что Иран - единственная страна в мире, которая обогащает уран до такого высокого уровня, не производя при этом атомное оружие.

При этом, по данным МАГАТЭ, в последнее время в Иране ежемесячно в среднем обогащают до 60 процентов около 3 кг урана. Ранее в этом году данный показатель достигал 9 кг, указывают в организации. Дипломатические источники связывают такое снижение темпов с непрямыми переговорами между Тегераном и Вашингтоном, другим результатом которых стал обмен заключенными в сентябре.

Иран не выполняет требования МАГАТЭ

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с "группой шести" в составе США, России, Китая, Великобритании, Германии и Франции. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако в 2018 году США под руководством Трампа объявили о выходе из соглашения. Тегеран в ответ начал отказываться от соблюдения своей части договора.

Год назад Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана провести расследование по поводу следов урана, найденных на трех незадекларированных Тегераном объектах. Впоследствии МАГАТЭ убрало один объект из списка, но прогресса в расследовании достигнуто не было. Лишь частично было выполнено в этом году соглашение о переустановке оборудования для мониторинга, включая камеры наблюдения, снятые в прошлом году иранской стороной. Наконец, в сентябре Тегеран отозвал аккредитацию у некоторых инспекторов МАГАТЭ.

Несмотря на все это, Иран вряд ли столкнется с серьезными последствиями, когда Совет МАГАТЭ соберется на следующей неделе, пишет Reuters. США и Европа, отмечают агентство, стремятся избежать дипломатических осложнений с Ираном на фоне продолжающейся войны Израиля с террористическим движением ХАМАС - существует опасение, что Тегеран или его сателлиты могут в нее вмешаться.

Смотрите также:

США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали Трампа?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сигнал Путину с Бали от Си Цзиньпина и Байдена: ядерным оружием грозить нельзя. DW новости (14.11.2022)

Сигнал Путину с Бали от Си Цзиньпина и Байдена: ядерным оружием грозить нельзя. DW новости (14.11.2022)

Вместо Владимира Путина на саммит G20 на острове Бали отправился Сергей Лавров. Олаф Шольц уверен, что причиной стала нарастающая критика со стороны лидеров других государств. Ну а Джо Байден и Си Дзиньпин послали российскому президенту недвусмысленный сигнал.
Политика14 ноября 2022 г.33:25 мин.
external

"Буревестник" Путина, или Готовит ли РФ на самом деле ядерные испытания? DW Новости (06.10.2023)

"Буревестник" Путина, или Готовит ли РФ на самом деле ядерные испытания? DW Новости (06.10.2023)

Россия может отказаться от участия в договоре о запрете ядерных испытаний. Накануне это дал понять Владимир Путин. При этом в Кремле заявляют, что речь идет о зеркальном ответе США. Однако эксперты не исключают, что это связано с окончанием работ над межконтинентальными ракетами "Сармат" и "Буревестник". Их успешное испытание с боеголовками может стать сигналом Западу.
6 октября 2023 г.30:39 мин.