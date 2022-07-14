США обещают всей "национальной мощью" помешать Ирану получить ядерное оружие

В свете угрозы разработки Тегераном ядерного оружия американский президент Джо Байден в ходе своего первого ближневосточного визита подтвердил "непоколебимую приверженность" США безопасности Израиля. "Соединенные Штаты подчеркивают, что существенной частью этого обещания является обязательство никогда не позволить Ирану приобрести ядерное оружие", - говорится в заявлении, подписанном Байденом и новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме в четверг, 14 июля.

Для достижения этой цели США готовы "использовать все элементы своей национальной мощи", отмечается в документе.

Согласно заявлению, Вашингтон намерен укрепить способность Израиля защитить себя от любой угрозы. Чтобы противостоять "агрессии и дестабилизирующей деятельности Ирана ", обе страны планируют работать с другими партнерами, а также расширить "круг мира", включив в него все больше арабов и мусульман.

Израиль и США также подтвердили свою приверженность инициативам по укреплению экономики и улучшению качества жизни на палестинских территориях.

Ранее в тот же день в ходе онлайн-саммита недавно сформированной группы I2U2 (Израиль, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и США) лидеры этих четырех стран договорились о расширении сотрудничества в области энергетики и продовольственной безопасности.

В третий день своего ближневосточного турне, 15 июля, Байден посетит Западный берег реки Иордан, а затем отправится в Саудовскую Аравию.

Смотрите также:

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Ужесточение санкций В 2006 году Запад ввел первые санкции против Ирана с целью заставить режим раскрыть цели своей ядерной программы. Тогда речь шла об "умных санкциях". Американские и европейские политики объяснили, что у них конфликт с режимом, а не с населением Ирана. Но от воздействия санкций страдают в первую очередь простые люди. Принятые Западом меры сильно ударили по населению.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса "Санкции нас щекочут" …написано на плакате сторонников режима в 34 годовщину Исламской революции. Представители режима и его сторонники преуменьшают значение санкций.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Социальные проблемы В Иране растет уровень бедности и безработица. Даже после ирано-иракской войны (1980-1988) социальное и экономическое положение в стране не было таким плачевным, говорят эксперты, изучающие иранскую экономику. По их словам, санкции и неправильная экономическая политика правительства Ахмадинежада являются причинами всех бед в стране.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Высокий уровень безработицы Согласно официальным данным, число безработных в Иране - почти двенадцать процентов. Но в действительности эта цифра в несколько раз выше. Чтобы не обнищать, многие иранцы вынуждены перебиваться случайными заработками. Не важно, стар или млад.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Дети вынуждены работать Сложная социальная ситуация не щадит даже самых маленьких в обществе. Некоторые иранские семьи отправляют своих детей зарабатывать деньги на улицу. Согласно докладу иранского правительства, по всей стране более трех миллионов детей в возрасте до 18 лет работают и не ходят в школу.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Неоплачиваемый труд Некоторые предприятия не в состоянии оплачивать труд своих служащих. Эти рабочие 22 месяца ждут свою зарплату. Многие иранцы несколько месяцев работают без зарплаты, боясь потерять работу.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Кто выигрывает от кризиса В то время, как стоимость аренды жилья, а также цены на земельные участки и расходы на строительство стремительно растут в связи с кризисом, нувориши и те, кто смог извлечь выгоду из санкций и приумножить свой капитал, строят новые дворцы и виллы.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Кто проигрывает от кризиса Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Главное - рис Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Нехватка лекарств В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Девальвация национальной валюты Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала. Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер

