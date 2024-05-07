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Гросси призвал Иран сделать его ядерную программу прозрачнее

Олег Соколенко
8 мая 2024 г.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран предпринять "быстрые и конкретные шаги" для улучшения мониторинга его ядерной программы. Ранее он заявлял, что Тегеран находится "в неделях" от создания собственной атомной бомбы.

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Рафаэль Гросси на совместной пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами
Рафаэль Гросси на совместной пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом ЭсламиФото: Tasnim

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Иран предпринять "быстрые и конкретные шаги" для улучшения международного мониторинга его ядерной программы. "Я хочу результатов, и я хочу их быстро", - цитирует агентство dpa слова Гросси, сказанные им во вторник, 7 мая, после завершения двухдневного визита в Иран.

Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Гросси предложил ряд шагов по активизации совместного заявления МАГАТЭ и Тегерана от марта 2023 года, предусматривавшего расширенные возможности по контролю за ядерными объектами исламской республики. Эслами назвал прошедшие переговоры "конструктивными и перспективными". Однако никаких конкретных действий на них согласовано не было.

"Нынешнее состояние (сотрудничества с Тегераном по иранской ядерной программе. - Ред.) меня совершенно не удовлетворяет", - подчеркнул Гросси. По его словам, власти Ирана по-прежнему увязывают разблокирование работы международных инспекторов на своих ядерных объектах с ослаблением режима западных санкций, что вызывает политические осложнения.

Глава МАГАТЭ: Иран - "в неделях" от создания атомной бомбы

В апреле Рафаэль Гросси заявил в интервью DW, что Иран находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от обладания достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы. Однако это не значит, что такая бомба у Тегерана уже есть, оговорился он. Гросси также посетовал на то, что у МАГАТЭ нет "необходимого уровня видимости" деятельности иранских коллег.

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