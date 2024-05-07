Гросси призвал Иран сделать его ядерную программу прозрачнее

Гросси призвал Иран сделать его ядерную программу прозрачнее8 мая 2024 г.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Иран предпринять "быстрые и конкретные шаги" для улучшения международного мониторинга его ядерной программы. "Я хочу результатов, и я хочу их быстро", - цитирует агентство dpa слова Гросси, сказанные им во вторник, 7 мая, после завершения двухдневного визита в Иран.
Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Гросси предложил ряд шагов по активизации совместного заявления МАГАТЭ и Тегерана от марта 2023 года, предусматривавшего расширенные возможности по контролю за ядерными объектами исламской республики. Эслами назвал прошедшие переговоры "конструктивными и перспективными". Однако никаких конкретных действий на них согласовано не было.
"Нынешнее состояние (сотрудничества с Тегераном по иранской ядерной программе. - Ред.) меня совершенно не удовлетворяет", - подчеркнул Гросси. По его словам, власти Ирана по-прежнему увязывают разблокирование работы международных инспекторов на своих ядерных объектах с ослаблением режима западных санкций, что вызывает политические осложнения.
Глава МАГАТЭ: Иран - "в неделях" от создания атомной бомбы
В апреле Рафаэль Гросси заявил в интервью DW, что Иран находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от обладания достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы. Однако это не значит, что такая бомба у Тегерана уже есть, оговорился он. Гросси также посетовал на то, что у МАГАТЭ нет "необходимого уровня видимости" деятельности иранских коллег.