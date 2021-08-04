Спортсмены Максимова и Кравченко сообщили о причинах отъезда из Беларуси

На фоне скандала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской стало известно об отъезде в Германию из Беларуси еще двух легкоатлетов - супругов Яны Максимовой и Андрея Кравченко. Они чувствовали, что им небезопасно было оставаться на родине, заявили спортсмены в интервью DW в среду, 4 августа. "После того, что произошло с Тимановской, я точно решила, что возвращаться в страну опасно", - отметила Максимова.

Накануне спортсменка, выступающая в многоборье, опубликовала пост в Instagram, где рассказала об отъезде. 22 июля она с мужем, серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в десятиборье, Андреем Кравченко и их маленькой дочкой покинули Беларусь и приехали в Германию.

Мысль об отъезде из Беларуси у пары была давно, но в последнее время, по словам Андрея Кравченко, им было очень трудно психологически. "Мы устали ходить и оглядываться. Садишься в машину - перестраховываешься, выходишь из подъезда - перестраховываешься", - указал он. Одной из последних капель для отъезда стало задержание знакомого. "В любом случае мы молчать не собираемся, а в Беларуси тех, кто говорит правду, сажают", - заявил Кравченко в ответ на вопрос о причинах их отъезда.

Отъезд Кравченко и Максимовой не связан с ситуацией вокруг Тимановской

По словам супружеской пары, решение об их отъезде никак не связано с историей, развернувшейся вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской, но она еще раз показала им, как спортивные чиновники относятся к спортсменам. В ответ на вопрос, как она оценивает поступок Кристины, Яна сказала: "Все поступки, которые бьют по режиму, я оцениваю замечательно". Андрей назвал ситуацию вокруг Тимановской промахом тренеров и добавил, что "Кристина была права в этой ситуации".

Кто именно помог спортсменам переехать в Германию и получить национальные визы, они не говорят. Сейчас пара занимается обустройством на новом месте. Яна Максимова продолжает тренироваться и надеется продолжить спортивную карьеру, сообщила она DW.

3 августа Максимова и Кравченко сообщили, что не вернутся на родину после ситуации, произошедшей с бегуньей Тимановской на Олимпийских играх. Кравченко был первым из более чем 400 спортсменов, подписавших в августе 2020 года открытое письмо, в котором осуждались многочисленные факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков в отношении мирно протестующих граждан. Вскоре после этого он был отчислен из сборной Беларуси. Кравченко и Максимова активно участвовали в протестах. В ноябре 2020 года Андрей был задержан и приговорен к 10 суткам ареста.

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