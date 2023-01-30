Спикер ВВС: Киеву нужны средства борьбы с иранскими ракетами

На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 января (время московское).

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Международный олимпийский комитет ответил на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего накануне, что МОК является "промоутером войны, убийств и разрушений" и "предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства". Эти слова украинского чиновника прозвучали в связи с возможным решением МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. - Подобные заявления не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения".

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Украине нужны от Запада средства борьбы с баллистическими ракетами - в том числе, Fateh и Zolfaghar, которые может поставить России Иран. Об этом напомнил спикер ВВС полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех самых ракет "Кинжал". Это - фактически "Искандер", но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22 и С-300, С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, соответствующие ракетные установки можно уничтожать на их позициях, но партнеры Украины "понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 И SAMP-T". "Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать", - заключил Игнат.

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 января 00.00 - 13.59 >>>

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