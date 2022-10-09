Берлин направляет Киеву зимнее снаряжение на 11 млн евро

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 октября (время московское).

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Правительство ФРГ подготовило пакет помощи для Украины на сумму 11 миллионов евро, сообщает еженедельник Der Spiegel. Выполняя просьбу Киева предоставить ВСУ зимнее снаряжение, Германия в кратчайшие сроки отправит на фронт 100 тысяч теплых свитеров, сто палаток с подогревом, а также несколько сотен переносных электрогенераторов и палеты с сухим пайком. Вместе с тем от поставок Украине БМП и боевых танков канцлер Олаф Шольц пока воздерживается, отмечает издание.

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 октября 14.00 - 23.59 >>>

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