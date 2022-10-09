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Украинские военнослужащиеФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Берлин направляет Киеву зимнее снаряжение на 11 млн евро

Анна Неверова
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 октября.

https://www.dw.com/ru/spiegel-berlin-napravlaet-kievu-zimnee-snarazenie-na-11-mln-evro/a-63381199

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 октября (время московское).

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Правительство ФРГ подготовило пакет помощи для Украины на сумму 11 миллионов евро, сообщает еженедельник Der Spiegel. Выполняя просьбу Киева предоставить ВСУ зимнее снаряжение, Германия в кратчайшие сроки отправит на фронт 100 тысяч теплых свитеров, сто палаток с подогревом, а также несколько сотен переносных электрогенераторов и палеты с сухим пайком. Вместе с тем от поставок Украине БМП и боевых танков канцлер Олаф Шольц пока воздерживается, отмечает издание.

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 октября 14.00 - 23.59 >>>

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