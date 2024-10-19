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Союзники Киева оценили сообщения о военных КНДР в РФ

Екатерина Венкина
19 октября 2024 г.

Привлечение регулярных войск Северной Кореи для поддержки России в войне с Украиной стало бы серьезной эскалацией, считают на Западе.

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Военные КНДР
Военные КНДР (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Пентагон пока не может подтвердить сообщения южнокорейской разведки о том, что северокорейские военные переброшены в Россию с целью их возможного развертывания в Украине. Слова министра обороны США Ллойда Остина в субботу, 19 октября, привело агентство Reuters.

При этом Остин добавил, что в случае подтверждения данный шаг вызвал бы беспокойство Вашингтона.

Берлин: Cледим за недавними сообщениями с большой озабоченностью

В Берлине констатировали, что наблюдают все более тесное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, к примеру - в виде поставок оружия. "Это вызывает серьезную тревогу", - сказал представитель МИД ФРГ агентству Reuters 19 октября.

Комментируя утверждения об отправке северокорейских военнослужащих в РФ, он отметил: "Мы также следим за недавними сообщениями на этот счет с большой озабоченностью".

"Мы настоятельно призываем Северную Корею незамедлительно воздержаться от любой поддержки агрессивной войны России против Украины, нарушающей международное право", - добавил собеседник агентства.

Франция: Данный шаг подтолкнет конфликт к новой стадии

Привлечение регулярных войск Северной Кореи для поддержки РФ стало бы серьезной эскалацией войны, заявили министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и его украинский коллега Андрей Сибига на совместной пресс-конференции в Киеве 19 октября.

"Это было бы серьезным (шагом. - Ред.) и подтолкнуло бы конфликт к новой стадии, стадии дополнительной эскалации", - отметил Барро во время своего первого визита в Киев в этой должности, добавив, что данное развитие также стало бы сигналом того, что Москва испытывает трудности в войне.

"Это огромная угроза дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины. Существует большой риск того, что она выйдет за свои нынешние масштабы и границы", - процитировало Сибигу агентство Reuters.

НАТО пока не может подтвердить информацию

НАТО пока не может подтвердить информацию, что северокорейские войска будут воевать на стороне России в ее агрессивной войне против Украины, заявил 18 октября генеральный секретарь альянса Марк Рютте в Брюсселе.

Альянс находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить всю информацию, добавил Рютте.

"В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины. Вместе с другими, такими как Иран, Китай", - констатировал глава Североатлантического альянса.

Сеул: В ноябре на войне окажутся 12 000 солдат из КНДР

По данным южнокорейской разведки, в восточных регионах России для участия в войне в Украине проходят подготовку около 12 тысяч северокорейских солдат, сообщило агентство Yonhap 17 октября. При этом указывается, что технический персонал из КНДР уже на месте оказывает помощь российским военнослужащим в обслуживании ракетных установок.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию The War Zone, что солдаты КНДР будут готовы принять участие в боевых действиях уже с 1 ноября. По словам Буданова, пехотные войска Пхеньяна будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат, как ожидается, будет направлено в Курскую область. Куда отправятся остальные северокорейские войска, пока неясно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе в тот же день, что в общей сложности КНДР планирует отправить для участия в войне против Украины 10 тысяч своих солдат из разных родов войск. О том, что Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России, еще 8 октября заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

 

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