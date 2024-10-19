Глава МИД Франции: Передадим Mirage Киеву в начале 2025 года

Глава МИД Франции поддержал "план победы" Владимира Зеленского и инициативу по приглашению Украины в НАТО. По словам Жан-Ноэля Барро первые истребители Mirage прибудут в Украину в первые месяцы 2025 года.

В ходе визита в Киев министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает план Украины по прекращению войны с Россией. На совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в субботу, 19 октября, он пообещал, что будет совместно с официальными лицами Украины добиваться поддержки и других стран. Барро также заверил, что первую партию ударных самолетов Mirage 2000 Франция поставит Киеву в первом квартале 2025 года.

По словам Жан-Ноэля Барро, Франция также проведет обучение украинских пилотов и механиков управлению и обслуживанию истребителей.

Париж открыт для немедленного приглашения Украины в НАТО

Глава французского МИДа подчеркнул, что Париж открыт к идее немедленного приглашения Украины в НАТО, но переговоры с союзниками по этой теме будут продолжаться.

"Сопротивляясь захватчику с исключительным мужеством, вы не только боретесь за территориальную целостность Украины, но и держите линию фронта, которая отделяет Европу от России Владимира Путина, отделяет свободу от угнетения", - заявил французский министр. По его словам, победа России стала бы "освящением закона сильнейшего" и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Именно поэтому, убежден глава МИД Франции, необходимо "добиться прогресса в реализации "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского и сплотить вокруг него как можно больше стран".

В ходе переговоров министров иностранных дел Украины и Франции основное внимание было уделено поддержке союзниками "плана победы" и "формулы мира" Зеленского, противодействию попыткам Москвы масштабировать войну путем привлечения помощи КНДР, активизации украинско-французского оборонного сотрудничества и поддержке энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы, сообщил МИД в Киеве.

Андрей Сибига поблагодарил своего французского коллегу за реализацию решения о формировании во Франции украинской бригады и выразил надежду, что эта инициатива станет примером для других союзников, указывается в сообщении.