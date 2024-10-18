Новый глава МИД Франции Барро прибыл в Киев

Новый министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро находится с первым рабочим визитом в Украине. Барро уже встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в субботу, 19 октября, в столицу Украины Киев и уже встретился с главой МИД этой страны Андреем Сибигой.

Ранее в пятницу о планах нового главы МИД Франции сообщило агентство AFP, уточнив при этом, что визит Жан-Ноэля Барро будет посвящен в том числе гуманитарной катастрофе, в частности, проблеме украинских детей, которые были "похищены и депортированы" Россией во время развязанной ею агрессивной войны против Украины.

"Я хочу напомнить всем, что происходящее в Украине влияет на безопасность нашего континента, в том числе в отношении поставок энергии и продовольствия", - сказал Барро накануне визита телерадиокомпании France Inter .

По данным украинского Национального информационного бюро, по состоянию на конец 2023 года Украине удалось вернуть 387 из более 19 тысяч детей, незаконно депортированных в Россию. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал в интервью DW, что незаконный вывоз украинских детей в РФ происходит с 2014 года. С тех пор, и особенно после начала полномасштабного вторжения России, часть депортированных детей была "устроена" в российские семьи.

Жан-Ноэль Барро: Украина сама должна решить, когда начинать мирные переговоры

Поражение Украины было бы неприемлемым, подчеркнул французский министр в комментарии для France Inter. "Если Украина падет, это будет принятие "закона сильнейшего", мы не можем допустить этого", - сказал Барро. Он добавил, что Украина сама должна решить, когда можно начать мирные переговоры. По данным дипломатических кругов, Барро встретится в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как отмечает агентство AFP, глава французского МИД воздержался от комментариев "плана победы", представленного ранее в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским, который, помимо прочего, предусматривает ускоренное вступление страны в НАТО. Согласно выступлению Зеленского, в "план победы" Украины входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность. На заседании Евросовета в Брюсселе он вновь призвал к быстрому и безоговорочному приглашению Украины вступить в Североатлантический альянс.