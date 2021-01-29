ФБК о видео Mash о "дворце в Геленджике": подтвердили то, что мы писали

Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих в пятницу, 29 января, прокомментировала в Twitter видео, сделанное во "дворце в Геленджике" интернет-проектом Mash.

"Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали", - написала она.

По утверждению автора видео Mash, доступ на объект он получил благодаря "проводнику - представителю технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет". Сама Певчих, говоря о выложенном видео, написала, что испытывает "чувство жалости и отвращения".

Ролик Mash

Авторы 5,52-минутного ролика утверждают, что снимали в особняке на мысе Идокопас всего час. В видео говорится, что у парадного входа во дворец нет ворот, а также копии царского орла с короной Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Она, в частности, упоминалась в фильме "Дворец для Путина" ФБК, который набрал на 29 января более 100 млн просмотров. На записи Mash показали кальянную, где находится бытовка строителей, "комнату грязи" с бассейном и аквадискотеку. Главный редактор Telegram-канала Максим Иксанов при этом отметил: "Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься".

Между тем в фильме команды Алексея Навального, который был выложен на YouTube 19 января, говорилось: "Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".

В Mash предложили владельцам "всего этого добра" отозваться

В завершение сюжета Иксанов предлагает владельцам "всего этого добра" отозваться. "Надо было, чтобы во время экскурсии в одном из помещений нашелся "настоящий владелец" в бархатном халате и выгнал бы их из своего дворца", - сыронизировала в этой связи Мария Певчих.

Издание "Проект" утверждало, что "фактическим начальником" Telegram-канала Mash является Степан Ковальчук, племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который, как писали СМИ, входит в "ближний круг" президента РФ Владимира Путина.

"Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube.

По данным ФБК, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.

Фильм о "дворце Путина", его "опровержение" и акции протеста

Фильм о "дворце Путина" был опубликован после задержания и ареста основателя ФБК Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок". В титрах к этому ролику содержался призыв к гражданам России выходить 23 января на акции в поддержку Навального.

23 января во многих российских городах на самом деле прошли несанкционированные властями выступления в поддержку оппозиционного политика. По оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, в них приняли участие до 300 тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", люди вышли на улицы более чем в 130 городах РФ, а количество задержанных в связи с этой всероссийской акцией превысило 4000 человек.

Примечательно, что ролик с "опровержением" фильма-расследования ФБК появился за два дня до 31 января, когда сторонники Навального намеревались провести еще одну всероссийскую массовую акцию протеста.

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