 Грязь: в Германии с ней все предельно ясно | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.01.2021

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Культура и стиль жизни

Грязь: в Германии с ней все предельно ясно

Грязи много не бывает. Ценят ее и в Германии. Где немцы складируют грязь и как ее используют? Ответы от DW.

Мужчина принимает грязевую ванну

Ты выбрался из грязи в князи, 
Но быстро князем становясь, 
Не позабудь, чтобы не сглазить, 
Не вечны князи - вечна грязь!
Омар Хайям

Этот своеобразный эпиграф не случаен. Поговорим о грязи серьезно. Бальнеотерапия, то есть лечение минеральными водами и лечебными грязями, давно известна и очень популярна - в том числе и в Германии. Сюда "на воды" кто только не приезжал! При этом о лечебных источниках известно многое, а вот о немецких лечебных грязях - значительно меньше. Что же можно о них рассказать?

Торфотерапия в Германии

Полезное воздействие на организм лечебных торфяных грязей немцы открыли для себя относительно недавно. Собственно, что собой представляет торф? Это болотные отложения из разложившихся растительных остатков, переработанных микроорганизмами.

Девушку намазывают лечебным торфом

Торф полезен при определенных заболеваниях кожи и суставов

О целебных свойствах торфа говорил еще Парацельс - знаменитый врач, алхимик, философ эпохи Возрождения. В Германии пионерами в области более или менее массового использования лечебного торфа в XIX веке были курорты в городках Бад-Пирмонт (Нижняя Саксония), Бад-Нендорф (Нижняя Саксония) и Бад-Айблинг (Бавария).

Курортов, где активно используют торфяные грязи, в Германии достаточно много - вот ссылка на целый список. Чтобы привести хотя бы пару конкретных названий, упомянем баварский курорт Бад-Киссинген, а также Бад-Заров в Бранденбурге - одно из самых любимых мест отдыха берлинцев.  Кстати, часть названия - "Бад" - как раз и говорит о том, что это официально признанные курорты.

Фанготерапия есть и в Германии

Термином "фанго" (с итальянского - "грязь", "осадок") обозначают целебные грязи вулканического происхождения. Образуется такая лечебная грязь путем смешения вулканической пыли, термальной воды и водорослей. Большая часть самых известных курортов, специализирующихся на этом виде лечебной грязи, находится в Италии. Но фанго есть и в Германии.

Например, популярные в Германии оздоровительные центры в городах Бад-Бирнбах (Бавария) и Бад-Фюссинг (Бавария) используют для проведения лечебных процедур пыль, привезенную из земли Баден-Вюртемберг, где находится нагорье вулканического происхождения под названием Кайзерштуль

Есть в Германии и "лечебная земля"

В переводе с немецкого Heilerde  - "лечебная земля" или "лечебная почва". Речь о порошке, получаемом из "холодного" лёсса - осадочной горной породы со следами ископаемой мерзлоты. Интерес к нему постарался пробудить и пробудил немецкий книготорговец и натуропат Адольф Юст (Adolf Just), критиковавший любые вакцинации, выступавший за возвращение к истокам и веганство. 

Лечебная земля на лице

"Лечебная земля": красота, не правда ли?

В 1896 году среди гор Гарца, близ местечка Штапельбург (Саксония-Анхальт) он открыл курорт-лечебницу "Юнгборн" (Jungborn), специализировавшуюся на натуротерапии. Здесь же Юст начал активно применять "лечебную землю" в виде порошка, который добывался неподалеку. Адольф Юст стал инициатором создания Общества любителей "лечебной земли" и фирмы, до сих пор производящей ее. Купить эту порошковую "грязь" можно в самых обычных магазинах, где продается зубная паста, стиральный порошок или мыло. На упаковках написано, что "земля" помогает от изжоги, хороша при различного рода диетах и для выведения шлаков из организма. Кроме того, из нее можно приготовить маску для лица.

В грязь с головой бросаться не стоит

Для первичного ознакомления данной информации о грязелечении в Германии вполне достаточно. Кроме того, сейчас из-за пандемии коронавируса курорты гостей не принимают, а процедуры не проводятся, - только в случае острой необходимости, при наличии назначения от специалиста и соблюдении всех санитарных норм.

О чем всегда важно помнить: прежде чем принимать какие бы то ни было грязевые, другие лечебные ванны или пить порошки, необходимо посоветоваться с врачами. Так, торфолечение рекомендуется, помимо прочего, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, некоторых заболеваниях кожи и нервной системы, однако противопоказано при острых воспалительных процессах, туберкулезе, гипертонии, различных болезнях крови и так далее.

 

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    Автор: Максим Нелюбин


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