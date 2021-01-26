Грязь: в Германии с ней все предельно ясно

Грязи много не бывает. Ценят ее и в Германии. Где немцы складируют грязь и как ее используют? Ответы от DW.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь,
Не позабудь, чтобы не сглазить,
Не вечны князи - вечна грязь!
Омар Хайям
Этот своеобразный эпиграф не случаен. Поговорим о грязи серьезно. Бальнеотерапия, то есть лечение минеральными водами и лечебными грязями, давно известна и очень популярна - в том числе и в Германии. Сюда "на воды" кто только не приезжал! При этом о лечебных источниках известно многое, а вот о немецких лечебных грязях - значительно меньше. Что же можно о них рассказать?
Полезное воздействие на организм лечебных торфяных грязей немцы открыли для себя относительно недавно. Собственно, что собой представляет торф? Это болотные отложения из разложившихся растительных остатков, переработанных микроорганизмами.
О целебных свойствах торфа говорил еще Парацельс - знаменитый врач, алхимик, философ эпохи Возрождения. В Германии пионерами в области более или менее массового использования лечебного торфа в XIX веке были курорты в городках Бад-Пирмонт (Нижняя Саксония), Бад-Нендорф (Нижняя Саксония) и Бад-Айблинг (Бавария).
Курортов, где активно используют торфяные грязи, в Германии достаточно много - вот ссылка на целый список. Чтобы привести хотя бы пару конкретных названий, упомянем баварский курорт Бад-Киссинген, а также Бад-Заров в Бранденбурге - одно из самых любимых мест отдыха берлинцев. Кстати, часть названия - "Бад" - как раз и говорит о том, что это официально признанные курорты.
Термином "фанго" (с итальянского - "грязь", "осадок") обозначают целебные грязи вулканического происхождения. Образуется такая лечебная грязь путем смешения вулканической пыли, термальной воды и водорослей. Большая часть самых известных курортов, специализирующихся на этом виде лечебной грязи, находится в Италии. Но фанго есть и в Германии.
Например, популярные в Германии оздоровительные центры в городах Бад-Бирнбах (Бавария) и Бад-Фюссинг (Бавария) используют для проведения лечебных процедур пыль, привезенную из земли Баден-Вюртемберг, где находится нагорье вулканического происхождения под названием Кайзерштуль.
В переводе с немецкого Heilerde - "лечебная земля" или "лечебная почва". Речь о порошке, получаемом из "холодного" лёсса - осадочной горной породы со следами ископаемой мерзлоты. Интерес к нему постарался пробудить и пробудил немецкий книготорговец и натуропат Адольф Юст (Adolf Just), критиковавший любые вакцинации, выступавший за возвращение к истокам и веганство.
В 1896 году среди гор Гарца, близ местечка Штапельбург (Саксония-Анхальт) он открыл курорт-лечебницу "Юнгборн" (Jungborn), специализировавшуюся на натуротерапии. Здесь же Юст начал активно применять "лечебную землю" в виде порошка, который добывался неподалеку. Адольф Юст стал инициатором создания Общества любителей "лечебной земли" и фирмы, до сих пор производящей ее. Купить эту порошковую "грязь" можно в самых обычных магазинах, где продается зубная паста, стиральный порошок или мыло. На упаковках написано, что "земля" помогает от изжоги, хороша при различного рода диетах и для выведения шлаков из организма. Кроме того, из нее можно приготовить маску для лица.
Для первичного ознакомления данной информации о грязелечении в Германии вполне достаточно. Кроме того, сейчас из-за пандемии коронавируса курорты гостей не принимают, а процедуры не проводятся, - только в случае острой необходимости, при наличии назначения от специалиста и соблюдении всех санитарных норм.
О чем всегда важно помнить: прежде чем принимать какие бы то ни было грязевые, другие лечебные ванны или пить порошки, необходимо посоветоваться с врачами. Так, торфолечение рекомендуется, помимо прочего, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, некоторых заболеваниях кожи и нервной системы, однако противопоказано при острых воспалительных процессах, туберкулезе, гипертонии, различных болезнях крови и так далее.
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