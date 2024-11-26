Шольц: Политика по Украине будет частью выборной кампании

Поддержка Украины в отражении агрессии Кремля станет одной из важных вопросов предвыборной кампании в бундестаг, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политика в отношении Украины станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в бундестаг, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Sholz). Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF в понедельник, 25 ноября.

По словам Шольца, в настоящий момент в Европе "идет война", и это волнует граждан. "В этой войне нужно хорошо подумать о том, как действовать мудро. Как действовать осмотрительно", - сказал он.

Канцлер напомнил, что Германия стала второй страной в мире по объему помощи Украине, но вместе с тем не передала ей крылатые ракеты и не дала разрешения наносить удары своим оружием по территории России. "Я считаю, что это тот курс, который поддерживает большинство граждан", - добавил Шольц.

Политик также прокомментировал свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа с российским лидером не была приятной, так как он настаивал на достижении своих военных целей в Украине. Однако такие разговоры по его мнению важны, так как в них можно призвать оппонента вывести войска с оккупированной территории.

Хабек: Германия "слишком поздно" поставляла оружие Украине

В воскресенье, 24 ноября, министр экономики ФРГ и сопредседатель входящей в правящую коалицию партии "Союз 90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал ошибкой слишком медленную помощь Украине со стороны Германии для отражения агрессии России.

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых", в частности, напомнил о нерешительности правительства ФРГ в вопросе поставки Киеву танков Leopard. По его словам, сейчас это происходит снова в рамках споров о передаче Украине крылатых ракет TAURUS.

Опрос бундесвера: в ФРГ растет поддержка передачи оружия ВСУ

По данным ежегодного исследования бундесвера, опубликованного 25 ноября, поддержка передачи оружия Украине выросла на 4% за год и достигла показателя в 49%.

В исследовании отмечается, что против поставок выступают в основном избиратели популистских партий "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", а также жители страны, не обладающие избирательным правом.