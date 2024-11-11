Шольц обсудил с Трампом сотрудничество Германии и США

Канцлер ФРГ провел первый телефонный разговор с Трампом после выборов 47-го президента США. Лидеры двух стран согласились вместе работать над возвращением мира в Европу, указал официальный Берлин.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вечером в воскресенье, 10 ноября, провел первый официальный телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран обсудили продолжение "давнего сотрудничества" Берлина и Вашингтона, сообщил СМИ официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

По словам Хебештрайта, Шольц предложил Трампу "продолжить десятилетия успешного сотрудничества между правительствами обеих стран". Во время беседы оба политика обсудили "текущие геополитические проблемы" и согласились "вместе работать над возвращением мира в Европу", заявил Хебештрайт. При этом представитель правительства ФРГ не упомянул прямо полномасштабную войну РФ против Украины, путь к скорому окончанию которой ранее обещал найти американский политик.

Во время разговора Шольц также лично поздравил Трампа с переизбранием. Ранее глава правительства ФРГ уже сделал это в социальной сети X, отметив, что Берлин надеется на продолжение партнерских отношений с Вашингтоном.

Берлин ожидает от Трампа выполнения обещаний Байдена о военном сотрудничестве

Ранее в этот же день канцлер ФРГ обсудил в беседе с ведущей немецкого телеканала ARD Карен Миозга (Caren Miosga) возможное сотрудничество с избранным 47-м президентом Соединенных Штатов.

"Мой принцип всегда, если можно так легкомысленно выразиться, таков: танцевать с теми, кто находится в комнате. И это также относится к будущему президенту США", - указал Шольц.

По словам канцлера, он надеется, что Трамп продолжит выполнение обязательств по военному сотрудничеству Берлина и Вашингтона, данных действующим главой Белого дома Джо Байденом. Речь идет о намерении Соединенных Штатов разместить в Германии ракеты большой дальности - этот процесс должен начаться в 2026 году.

Трамп критиковал Берлин и грозил ввести большие пошлины на товары из ЕС

Сотрудничество Германии и США заключается среди прочего в торговых отношениях, которые Трамп критиковал и обещал пересмотреть при приходе к власти. Американский политик грозил с помощью высоких импортных пошлин сильно ограничить доступ на американский рынок любой зарубежной продукции, прежде всего - китайской, но европейской и конкретно немецкой тоже.

В немецких деловых кругах к таким заявлениям относятся серьезно. Из проведенного незадолго до голосования в США опроса мюнхенского Института экономических исследований ifo следовало, что почти половина (44%) немецких промышленных компаний опасается негативных последствий в случае возвращения Трампа к власти. А кельнский институт IW представил исследование, согласно которому ВВП Германии при самом неблагоприятном развитии событий может потерять в ближайшие четыре года 180 млрд евро.

Кроме того, Трамп обещал пересмотреть отношения США с партнерами по НАТО, вплоть до угроз о выходе Вашингтона из Североатлантического альянса. Заявления в этом ключе американский политик делает со времен своего первого президентского срока - поводом для них он называл тот факт, что многие страны НАТО не выделяют на военные расходы два процента ВВП, как того требуют директивы оборонного альянса.

Выступая в эфире ARD, Шольц отметил, что с тех времен ситуация с военным бюджетом стран-членов НАТО изменилась. Так, Германия в последнее время тратит на оборону необходимые два процента ВВП, а в 2024 году даже перевыполнит эту норму.