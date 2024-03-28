Шольц не видит оснований для сотрудничества с партией BSW

По словам канцлера, у новой партии BSW во главе с Сарой Вагенкнехт нет плана развития Германии, и потому социал-демократы не думают о сотрудничестве с ней.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не видит возможности для сотрудничества его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (BSW). Об этом глава правительства ФРГ заявил в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung, опубликованном в четверг, 28 марта.

Шольц отвечал на вопрос журналистов о возможном партнерстве партий по итогам выборов в ряде федеральных земель осенью нынешнего года. BSW намерена побороться на сентябрьских выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. "У BSW нет предложений по лучшему будущему в этих землях и нет плана того, куда Германии следует двигаться. Вот почему я не допускаю подобные интеллектуальные игры", - ответил Шольц.

Программа новой партии BSW

Зарегистрированная в начале этого года новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" позиционировала себя как объединение недовольных всего политического спектра. Лидер партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), много лет возглавлявшая фракцию Левой партии в бундестаге вместе с Дитмаром Барчем (Dietmar Bartsch), среди прочего, потребовала от нынешнего правительства ФРГ прекращения поставок вооружений Украине, настаивая на том, что войну можно быстро прекратить за столом переговоров.

В числе других требований "Союза Сары Вагенкнехт" - возобновление импорта нефти и газа из России, а также значительное ограничение миграции в Германию. Ранее в партии заявляли, что будут добиваться отмены санкций в отношении Москвы.

Кроме того, BSW добивается "моратория на расширение ЕС", категорически отвергая переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией. Среди прочего BSW настаивает на расширении полномочий государств-членов в принятии решений.

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