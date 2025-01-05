Шольц назвал ложными утверждения о подготовке визита в РФ

Канцлер ФРГ подверг критике утверждения эксперта ХДС, заявившего, что Шольц якобы посетит Москву до 23 февраля. Кизеветтер позднее удалил свою запись.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подверг критике утверждения эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter) о якобы готовящейся поездке в Москву во время кампании по выборам в бундестаг. Слова Шольца привело в воскресенье, 5 января, агентство dpa.

"Это - ложное утверждение, так нельзя поступать, это глубоко непорядочно, для этого (подобных утверждений. - Ред.) нет никаких оснований", - заявил Шольц в Берлине.

По словам главы правительства Германии, при столкновениями с подобными "ложными утверждениями" право на возмущение имеют даже те, кто действуют "откровенно".

Кизеветтер утверждал, что Шольц встретится с Путиным

Как уточнило dpa, Кизеветтер ранее написал в соцсети X: "Мы должны быть готовы к неожиданностям в предвыборной кампании".

По его версии, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля и/или встретится с Путиным". На 23 февраля в ФРГ намечены досрочные выборы в бундестаг. Сам Кизеветтер позднее удалил запись.

Представитель правительства ФРГ пригрозил юридическими мерами

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) пригрозил эксперту ХДС юридическими мерами. "То, что делает господин Кизеветтер, является гнусной клеветой", - привели слова Хебештрайта издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"У нас нет никаких планов на такую поездку, и она не имеет никакого смысла", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

Генсек СДПГ: Подлые и вероломные утверждения

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш (Matthias Miersch) также выступил в защиту главы правительства и своего соратника Шольца. Мирш заявил, что слова Кизеветтера были "подлыми и вероломными".

Политик СДПГ призвал генсека ХДС Карстена Линнемана (Carsten Linnemann) проследить за тем, чтобы запись была удалена, а сам Кизеветтер принес извинения.

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) назвал утверждения политика от ХДС "полностью вымышленными".

Кремль: Планов встречи нет

На заявления Кизеветтера успели отреагировать и в Кремле. Планов встречи президента РФ Владимира Путина с Шольцем или избранным главой американского государства Дональдом Трампом сейчас нет, привело агентство ТАСС слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Разговор Шольца с Путиным

Шольц 15 ноября - впервые с 2022 года - провел телефонный разговор с Путиным. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

При этом после разговора с российским президентом Шольц отметил, что во взглядах Путина на войну в Украине "мало что изменилось, и это не очень хорошая новость". Звонок раскритиковали как в самой Германии, так и в других странах ЕС.

Роспуск бундестага

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил о роспуске бундестага 27 декабря 2024 года и назначил досрочные выборы.

Отказали в доверии коалиционному правительству Шольца, в том числе, члены крупнейшей оппозиционной фракции - консервативного блока в составе Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХСС), представители вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП), а также Левая партия и популисты из "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) и "Альтернативы для Германии" (АдГ). Депутаты от оставшейся в правительстве "зеленой" партии воздержались при голосовании.

Развал правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции либеральной Свободной демократической партии. Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоявшая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и распадом правящей коалиции выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября, были перенесены на февраль.