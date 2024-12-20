Президент ФРГ объявит о роспуске бундестага 27 декабря

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о намерении распустить бундестаг после того, как тот отказал в доверии правительству канцлера Олафа Шольца из-за развала правящей коалиции.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 27 декабря 2024 года объявит о дате роспуска бундестага. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой главы государства, в пятницу, 20 декабря. Это решение принято по запросу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), провалившего голосование о доверии.

Перед тем, как принять решение о роспуске бундестага, Штайнмайер убедился, что в нем "больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства".

Олаф Шольц проиграл голосование о доверии в бундестаге

На голосовании о доверии федеральному правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца 16 декабря 394 депутата германского парламента высказались против. 207 членов бундестага поддержали правительство, еще 116 - воздержались.

Отказали в доверии коалиционному правительству Шольца, в том числе, члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представители вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП), а также Левая партия и популисты из "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) и "Альтернативы для Германии" (АдГ). Депутаты от оставшейся в правительстве "зеленой" партии воздержались при голосовании.

Выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - указал он. По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).